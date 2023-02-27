انتبه لطفلك.. ألعاب الموبايل باب خلفي لمواقع غير أخلاقية | تفاصيل

أكدت الدكتورة شيرين فؤاد، الباحثة في العلاقات الأنسانية، أن الطفل يكون مستهدفا بفتح الباب أمامه على المواقع غير الأخلاقية، خاصة في الألعاب الإلكترونية على الهاتف المحمول، مشيرة إلى أن بعض الشركات تعمل على برمجة عقل الطفل، لتلك المواقع.

وقالت “فؤاد”، خلال لقاء ببرنامج “ست الستات” عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “دينا رامز”، أن الألعاب الإلكترونية هي الطُعم الخطير، الذي تقوم به بعض الشركات لاستهداف الصغار، مؤكدة أن حالات التحرش سببها الرئيسي تلك الألعاب.

وتابعت الباحثة في العلاقات الإنسانية، أن الطفل في سن 3 و 4 سنوات يتم تشكيل العاطفة لديه، وتكوينه العقلي، منوهة بأن هناك بحثا علميا أفاد بأن سلوك الطفل الذي يقوم به ينبع نتيجة فعل شاهده، أو سلوك تم تطبيقه عليه.

التوعية الهامة هي السلاح الفعال

وأشارت إلى أن بعض الآباء قد يلجأ لسحب الهاتف المحمول من أبنائهم وهو أمر خاطئ، مؤكدة أن التوعية الهامة هي السلاح الفعال لمواجهة تلك الظاهرة الخطيرة على أبنائنا.