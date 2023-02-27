عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

انتبه لطفلك.. ألعاب الموبايل باب خلفي لمواقع غير أخلاقية | تفاصيل

الألعاب على الهواتف
الألعاب على الهواتف المحمولة

أكدت الدكتورة شيرين فؤاد، الباحثة في العلاقات الأنسانية، أن الطفل يكون مستهدفا بفتح الباب أمامه على المواقع غير الأخلاقية، خاصة في الألعاب الإلكترونية على الهاتف المحمول، مشيرة إلى أن بعض الشركات تعمل على برمجة عقل الطفل، لتلك المواقع.

وقالت “فؤاد”، خلال لقاء ببرنامج “ست الستات” عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “دينا رامز”، أن الألعاب الإلكترونية هي الطُعم الخطير، الذي تقوم به بعض الشركات لاستهداف الصغار، مؤكدة أن حالات التحرش سببها الرئيسي تلك الألعاب.

وتابعت الباحثة في العلاقات الإنسانية، أن الطفل في سن 3 و 4 سنوات يتم تشكيل العاطفة لديه، وتكوينه العقلي، منوهة بأن هناك بحثا علميا أفاد بأن سلوك الطفل الذي يقوم به ينبع نتيجة فعل شاهده، أو سلوك تم تطبيقه عليه.

التوعية الهامة هي السلاح الفعال

وأشارت إلى أن بعض الآباء قد يلجأ لسحب الهاتف المحمول من أبنائهم وهو أمر خاطئ، مؤكدة أن التوعية الهامة هي السلاح الفعال لمواجهة تلك الظاهرة الخطيرة على أبنائنا.

الطفل الهاتف المحمول المواقع الغير أخلاقية عقل الطفل دينا رامز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شوبير يكشف مفاجأة بشأن خليفة مرتضى منصور في الزمالك

بعد الإفراج عن الأعلاف.. هبوط جديد في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق

8 آلاف جنيه للطن.. مفاجأة في أسعار الحديد والأسمنت بعد الزيادة الأخيرة

ضبطت معه قميص نوم.. مأساة صيدلانية في دعوى طلاق أمام محكمة التجمع الخامس

الأرصاد توضح أمر عاجل للمواطنين.. فيديو

65 جنيهًا فقط.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم بعد تدخل الحكومة

خطاب شديد اللهجة من الشباب والرياضة إلى الزمالك بشأن خليفة مرتضى منصور

اشتري شبكتك فورًا|مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن بعد التراجع المستمر

ترشيحاتنا

الناتو يدق ناقوس الخطر.. بوتين يوسع أسطول الغواصات النووية الروسية

موعد شهر رمضان 2023.. باقِ 23 يوماً و7 ساعات

اشتروا يا مصريين الفراخ رخصت.. مفاجأت سارة للمواطنين قبل رمضان

إنهاء الحرب.. الغرب يوجه انذاره الأخير لـ زيلينسكي

رسميا.. بريطانيا تتم خروجها من الاتحاد الأوروبي بتغيير بروتوكول آيرلندا الشمالية

بسبب اليورانيوم المخصب.. مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في زيارة لإيران

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحضير الكنافة بـ وصفة اقتصادية

ورود اسم حنان ترك .. منى زكي في مرمى الهجوم بسبب تحت الوصاية

أسبابه غير معروفة.. مرض مجهول يصيب الأطفال أقل من 3 سنوات

طريقة عمل خبز السمسم في البيت من غير دقيق

فيديو

عند اقتران القمر بالمريخ.. الباحث الهولندي يتوقع هزة أرضية في هذا الموعد

هزة أرضية مدمرة في المنطقة العربية.. تحذير عاجل من العالم الهولندي

مفاجأة في أسعار الفراخ والأرز قبل شهر رمضان | تفاصيل

هبوط الذهب وبشرى سارة بشأن سعر الدولار | تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

الدراما والتاريخ

أحمد سالم

مدينة الإنتاج الإعلامي.. فكرة وُلدت خالدة

ياسمين بدوي

رودينا ماتت بسببكو.. ربوا عيالكو !

نجاة عبد الرحمن

عام من الحرب الأوكرانية الروسية وشعوب تدفع الثمن

المستشار أسـامة الصعيدي

الحماية الجنائية للفكر الإنساني

د.هادي التونسي

تجربة صوفية

إلهام أبو الفتح

وفوق كل ذي علم عليم

كريمة أبو العينين

قلوبهم شتى

اﻟﻤﺰﻳﺪ