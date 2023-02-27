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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

مبادرة لـ حماة الوطن في المنيا لتوزيع عدد من البطاطين على المواطنين

صدى البلد

قام اللواء هشام بشر، أمين حزب حماة الوطن بالمنيا، يرافقة يحيى مرسي، أمين أمانة مطاي، بتوزيع 100 بطانية على عمال النظافة بالمركز، وذلك تقديراً للدور الكبير الذي يقومون به، حيث يعمل الحزب على مساندتهم ودعمهم خاصة في فصل الشتاء من خلال توزيع عدد من البطاطين عليهم.

 

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد فاروق مساعد أمين المحافظة، وأحمد خليفة، أمين حقوق الإنسان بالمحافظة، وخلف محمد أمين التنظيم بالمركز، ونادي عبدالرسول وأحمد العربي مساعدي أمين مركز مطاي، وجمال أبو سمرة أمين العضوية،وكريم حسانين أمين الشباب، وحليم جابر أمين المواطنة، وخلف نافع أمين السياسات، وشعبان حماد أمين العمال، ونوال رشدي أمينة المرأة، وصفاء كاسب أمين الإعلام بالمركز.

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ويأتي ذلك في إطار خطة الحزب بالمحافظة لمشاركة الدولة في تقديم سبل الدعم للمواطن ومحاربة الغلاء، حيث أطلق الحزب مبادرة “إحنا معاك” لدعم المواطن .

 

وجدير بالذكر أن أمانة الشئون الاقتصادية بقيادة عبدالرحيم الحوطي بالتعاون مع أمانة التواصل الجماهيري بقيادة سلامة أبو سمرة قامت بعمل معرض «إحنا معاك» لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة في مدينة المنيا، وذلك لرفع العبء عن كاهل المواطن البسيط.

 

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المنيا حماه الوطن فصل الشتاء مبادرة السلع الغذائية

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