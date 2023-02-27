يموتون غرقا أو مرضى.. مأساة قارب إيطاليا تثير الجدل حول تعمد أوروبا عدم إنقاذ المهاجرين

مع تكرار كل مأساة جديدة على شواطئ أوروبا، وتناثر جثث الضحايا من المهاجرين غير الشرعيين، يتجدد الحديث مرة أخرى عن إهمال أووروبا تجاه تلك الأزمة، خصوصا وأن هناك تعمد لتعطيل سفن الإنقاذ الإنسانية التي كانت تشرف عليها منظمات حقوقية من أوروبا، ومع تكرار المأساة يتكرر السؤال من يحاسب حكومات اليمين المتطرف التي تعادي المهاجرين مثل ما يحدث في إيطاليا.

وخلال 2022، ومع تضاعف أعداد المهاجرين غير الشرعيين على سواحل أوروبا، تفجرت الأزمة المكتومة مرة أخرى بين مجموعة الدول التي تطلق على نفسها "ميد 5" (أي الدول الخمس المطلة على البحر المتوسط)، وبين باقي دول الاتحاد الأوروبي الموقعين على اتفاقية "دبلن"، وهو ما نتج عنه قبوع مئات اللاجئين داخل سفن الانقاذ في عرض البحر، وتوقف عملية نقل المهاجرين من داخل معسكرات المهاجرين بالدول الخمس إلى باقي دول أوروبا "دول الترانزيت وبحث طلب اللجوء".

"مأساة جديدة" تضاف لقصص المهاجرين عبر البحر

ويبدوا أننا أصبحنا على موعد دوري مع مأساة إنسانية تكون شاهدا على أوروبا وإجرامها تجاه بلدان سلبت مواردها، والآن تترك الهاربين من جحيم الفقر يغرقون على شواطئها، ففي صباح أمس الأحد، أعلنت الشرطة وخفر السواحل في إيطاليا أن 43 شخصا لقوا حتفهم ونجا 80 آخرون بعدما اصطدم قارب كان يقلهم بصخور بالقرب من الشاطئ في جنوب إيطاليا.

وتحطم القارب قرب منتجع ستيكاتو دي كوترو على الساحل الشرقي لمنطقة كالابريا، جنوب إيطاليا، وقال خفر السواحل في بيان "حتى الآن، عثر على 80 شخصا أحياء تمكن بعضهم من الوصول إلى الشاطئ بعد تحطم القارب، فيما تم العثور على 43 جثة بطول الساحل"، وذكر خفر السواحل أن القارب كان يقل على متنه حوالي 120 شخصا وأنه ارتطم بالصخور "على بعد بضعة أمتار من الشاطئ"، مضيفا أن البحث عن ناجين محتملين ما زال مستمرا.

فيما قال مسؤول إيطالي، إن القارب أبحر من إزمير في شرق تركيا قبل ثلاثة أو أربعة أيام، وأنه كان يقل أشخاصا من أفغانستان وباكستان والصومال، وأشار أنطونيو تشيرازو، عمدة كوترو، لمحطة سكاي تي.جي.24 الإخبارية إلى أن من بين القتلى نساء وأطفالا، وأوضح أن قارب المهاجرين الخشبي "تهشم" بسبب البحر الهائج، حتى أن أجزاء من حطام القارب تناثرت على مسافة 300 متر من الساحل، وأضاف فيما بدا التأثر على صوته أنه شاهد "منظرا لا تريد أن تراه أبدا في حياتك.. منظر بشع.. يظل عالقا في الذاكرة طيلة حياتك".

معاناة مميتة للمهاجرين

وتكمن الأزمة الحقيقية في تكرار مأساة وفاة المهاجرين، في رفض الدول الخمس المطلة على سواحل البحر الأحمر من جنوب أوروبا - والتي يطلق عليها مجموعة دول "ميد 5" - استقبال المهاجرين، وهو ما يترتب عليه وجود مئات المهاجرين العالقين داخل البحر على متن سفن الهجرة، أو السفن الإنسانية التي تخرج لمحاولة انقاذ أرواح البشر العالقة داخل البحر، ويستمر الانتظار داخل البحر لأيام واحيانا أسابيع في البحر، وهو ما يدفع بعض هؤلاء المهاجرين لإلقاء أنفسهم داخل البحر، ويصاب البعض الآخر بالأمراض نتيجة سوء المعيشة، ومنها مرض الجرب.

وتلك الأزمة المشتعلة تسببت في خلاف كبير بين فرنسا وإيطاليا في ظل رفض إيطاليا استقبال السفن، وهو الأمر الذي دعا منظمة هيومن رايتس ووتش غير الحكومية لإصدار بيان قالت فيه، إن رفض إيواء جميع ركاب هذه السفن يعرضهم للخطر وينتهك التزامات إيطاليا تجاه حقوق الإنسان، وذكرت أن القانون الدولي والأوروبي يضمن الحق في طلب اللجوء ويمنع الطرد الجماعي.

وذكرت المنظمة غير الحكومية، أنه أمام الصمت المطبق لإيطاليا، ولجوء سفن الإنقاذ للطلب من دول أخرى أوروبية بإدخال المهاجرين إليه هو لحل يعبر عن نتيجة فشل حرج ومأساوي لجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والدول المرتبطة به في تسهيل توفير مكان آمن للمهاجرين.

إيطاليا تتوعد صراحة: لا نراهم مرة أخرى

ورغم أن رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني – من اليمين– أعلنت عن "بالغ الحزن" حيال الحادث، إلا أنها توعدت وتعهدت بوقف الهجرة غير المنتظمة، ومن المعروف أن حكومتها اليمينية تتخذ موقفا صارما من الهجرة غير الشرعية منذ توليها الحكم في أكتوبر الماضي، وذلك من خلال الحد من أنشطة المنظمات الخيرية المعنية بإنقاذ المهاجرين التي استهدفتها بقوانين جديدة صارمة.

فيما ذكر وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي في بيان "إنها مأساة كبيرة تؤكد الحاجة الملحة للتحرك بحزم لمجابهة قنوات الهجرة غير المنتظمة"، وأضاف أن من "الضروري" وقف عمليات الهجرة عبر البحر، التي ترسم للمهاجرين "سرابا وهميا" للوصول لحياة أفضل في أوروبا، وتزيد ثراء المهربين، و"تتسبب في مآسٍ مثل تلك التي حدثت اليوم".

بابا الفاتيكان يصلي .. والضحايا 20 ألف خلال 9 سنوات

ونظرا لبشاعة الكارثة، والصور التي ألتقطت من السواحل، خرج بابا الفاتيكان فرانسيس، في عظة الأحد، ليعرب عن حزنه الشديد على الحادث أمام الجموع في ساحة القديس بطرس، وقال أمام كافة الحاضرين، إنه يصلى لكل من كانوا على متن القارب المتحطم.

ومن المعروف أن إيطاليا واحدة من نقاط الوصول الرئيسية للمهاجرين الطامحين في دخول أوروبا عبر البحر، ووفقا لقاعدة بيانات مشروع المهاجرين المفقودين التابع لمنظمة الهجرة الدولية فقد لقي 20333 شخصا حتفهم، أو فُقدوا، وسط البحر المتوسط منذ عام 2014.

فرنسا تناشد الاتحاد الأوروبي باتخاذ قرار ضد إيطاليا

فيما أعلن المتحدث باسم الحكومة الفرنسية اوليفييه فيران، في وقت سابق، أن فرنسا طلبت من الاتحاد الأوروبي "الإسراع في اتخاذ قرار" ضد إيطاليا بشأن رفضها استقبال سفن الهجرة الغير شرعية، أو سفن الانقاذ، وانتقد فيران إيطاليا لرفضها استقبال السفينة، وقال إن "القرار أحادي الجانب غير مقبول (...) ويستدعي ردودا أوروبية".

وتابع "يجب تذكير إيطاليا بالتزامات الانسانية، وإذا رفضت يتم النظر في أي إجراء مفيد، ونحن طلبنا من أوروبا الاسراع باتخاذ قرار بشأن الإجراءات الواجبة في وقت تتخلى إيطاليا عن مسؤوليتها تجاه جيرانها وتجاه حقوق الإنسان".

شكاوى من اتفاقية "دبلن"

وتعد اتفاقية "قانون دبلن"، هي الأساس القانوني الذي تتعامل معه دول الاتحاد الأوروبي مع أزمة المهاجرين غير الشرعيين الوافدين إليها سواء عبر البحر، أو عبر الحدود البرية، ووفقا للموقعين على تلك الاتفاقية، فهي ملزمة لكافة دول الاتحاد الأوروبي الـ28 بالكامل، بالإضافة إلى 4 دول أخرى ألزمت نفسها بالتوقيع على هذا الاتفاق وهي النرويج، وأيسـلندا، وســويسرا، وليختنشتاين.

ووفقا للاتفاقية، فإن الدول الخمس ملزمة باستقبال أفواج المهاجرين داخل معسكرات خاصة بهم، سواء من كان على متن السفن غير الشرعية، ثم تم تحميلهم على قوارب بالقرب من حدود تلك الدول المائية، أو من يتم انقاذهم من خلال سفن مخصصة لذلك تابعة لمنظمات حقوقية أوروبية غير حكومية، تعمل في جهود إنقاذ المهاجرين من الموت داخل البحر المتوسط.

وتكمن الأزمة في أن تلك الدول الخمس تشتكي من عدم تعاون كامل من باقي دول "دبلن"، والتي من المفترض أن تتحمل مسئوليتها في استقبال كل دولة لجزء من هؤلاء المهاجرين، وفحص طلبات لجوء لهم داخل تلك كل دولة، وهو ما تفرضه الاتفاقية، غير أن الكثير من الدول تعرقل قبول تلك الأفواج ويقع العبء على الدول الخمس، والتي بدورها تعرقل السماح بنزول المهاجرين على أراضيها.

أوروبا تعترف .. نحتاج لإصلاح قواعد حق اللجوء

وفي رسالة تعد اعتراف ضمنى بمدى إهمال أوروبا تجاه المهاجرين، دعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين عقب حادث أمس، إلى المضي قدما في إصلاح حق اللجوء في الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد مصرع ستين مهاجرا على الأقل قبالة سواحل ايطاليا.

ولايين أعربت في تغريدة عن "حزنها العميق" إزاء "مأساة" غرق المهاجرين، وطالبت بمضاعفة الجهود المتصلة بالإطار القانوني الخاص بالمهاجرين وحق اللجوء، وبخطة العمل بالنسبة إلى وسط البحر المتوسط"، ويتعلّق الجزء الأكثر حساسية من اتفاق يفترض إبرامه قبل نهاية ولاية البرلمان الأوروبي في العام 2024، بتقاسم أفضل للمسؤوليات في استقبال طالبي اللجوء بين دول الاتحاد الأوروبي، وهي مسألة أثارت انقسامات بين أعضاء التكتل منذ أزمة المهاجرين في 2015-2016.