عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ قنا يلعب بلياردو وبينج بونج خلال افتتاحه مركز شباب الصبريات بدشنا

محافظ قنا يلعب بلياردو
محافظ قنا يلعب بلياردو

استهل اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، فعاليات حفل افتتاح مركز شباب الصبريات، بلعب الـ "بلياردو" و الـ "بنج بونج"، مع عدد من القيادات المشاركين في فعاليات الافتتاح.

جاء ذلك خلال الافتتاح التجريبى لمركز شباب الصبريات بمركز دشنا بحضور محمد كمال، المشرف على تنفيذ مشروعات حياة كريمة بالمحافظة، والمهندس حسن محمد حسن، مدير عام المشروعات بقطاع توزيع كهرباء قنا والدكتور علاء شاكر، مدير وحدة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بقنا ، وأشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز و مدينة دشنا وعدد من القيادات التنفيذية.

محافظ قنا يطلق إشارة التشغيل التجريبي لنقطة إسعاف "أبومناع بحرى" بدشنا

خلال احتفالات قنا بعيدها القومى.. إطلاق أول شعلة غاز طبيعى بقرية الصبريات

 

قال محافظ قنا إن مركز شباب الصبريات يقام على مساحة 2280 م2 ويتكون من ملعب نجيل صناعي ومبني يضم "صالة جيم، صالة ألعاب، صالة أنشطة، غرفة كنترول، غرفة حضانة، مكاتب إدارية".

و تابع محافظ قنا، إن مبادرة حياة كريمة  تهدف إلى الارتقاء بحياة المواطن المصري والعمل على إحداث نقلة نوعية فى مراكز الشباب وتحويلها إلى مراكز خدمة مجتمعية تتيح مختلف الخدمات الرياضية، والشبابية، والصحية والاجتماعية، والثقافية للنشء والشباب والمواطنين بصفة عامة.

يذكر أن مركز دشنا ، شهد افتتاح تجريبى لعدد من مشروعات حياة كريمة ، ضمن احتفالات محافظة قنا بعيدها القومي، الذى يتزامن مع يوم 3 مارس من كل عام، بمناسبة انتصار شعب قنا على الحملة الفرنسية بمنطقة البارود بقفط.

محافظ قنا يفتتح مركز شباب قرية الصبريات ضمن مشروعات "حياة كريمة"

خلال احتفالات قنا بعيدها القومى.. إطلاق أول شعلة غاز طبيعى بقرية الصبريات

الاحتفال بالعيد القومي.. محافظ قنا يواصل الافتتاح التجريبي لمشروعات حياة كريمة بدشنا

مش عارف يرجع مصر من 36 سنة.. عمر سافر العراق والأوراق تمنع عودته

خلال يومين.. «طب أسنان» جامعة جنوب الوادي تعالج 120 طفلا بالمجان

مدير تعليم قنا يفتتح المعرض السنوي للصحافة والإعلام التربوى بمدرسة السيدة زينب

خلال اجتماع موسع .. محافظ قنا يناقش سبل وآليات تعظيم موارد الإعلانات

مركز شباب الصبريات

IMG-20230227-WA0198
IMG-20230227-WA0198
IMG-20230227-WA0201
IMG-20230227-WA0201
IMG-20230227-WA0202
IMG-20230227-WA0202
IMG-20230227-WA0200
IMG-20230227-WA0200
IMG-20230227-WA0196
IMG-20230227-WA0196
IMG-20230227-WA0197
IMG-20230227-WA0197
IMG-20230227-WA0194
IMG-20230227-WA0194
IMG-20230227-WA0193
IMG-20230227-WA0193
قنا مركز شباب الصبريات دشنا بلياردو بنج بونج افتتاح مركز شباب حياة كريمة عيد قنا القومي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فى قضية مشابهه لحبسه ..مرتضى منصور يواجه حكما جديدا غدا

"كل واحد لازم يحاسب على المشاريب".. عمرو أديب ينتظر حكما ضد مرتضى منصور غدا

شوبير يكشف مفاجأة بشأن خليفة مرتضى منصور في الزمالك

بعد الإفراج عن الأعلاف.. هبوط جديد في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق

ضبطت معه قميص نوم.. مأساة صيدلانية في دعوى طلاق أمام محكمة التجمع الخامس

8 آلاف جنيه للطن.. مفاجأة في أسعار الحديد والأسمنت بعد الزيادة الأخيرة

جاهز.. أحمد حسن يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك قبل لقاء بيراميدز

خطاب شديد اللهجة من الشباب والرياضة إلى الزمالك بشأن خليفة مرتضى منصور

موضوعات متعلقة

الإعدام شنقا.. جنايات نجع حمادى تنهى قصة غدر تاجر مواشى بصديقه فى دشنا

بسبب الميراث.. المؤبد والسجن 10 سنوات لـ3 متهمين بقتل أحد أقاربهم بقنا

محافظ قنا يطلق إشارة التشغيل التجريبي لنقطة إسعاف "أبومناع بحرى" بدشنا

محافظ قنا يفتتح مركز شباب قرية الصبريات ضمن مشروعات "حياة كريمة"

خلال احتفالات قنا بعيدها القومى.. إطلاق أول شعلة غاز طبيعى بقرية الصبريات

الاحتفال بالعيد القومي.. محافظ قنا يواصل الافتتاح التجريبي لمشروعات حياة كريمة بدشنا

مش عارف يرجع مصر من 36 سنة.. عمر سافر العراق والأوراق تمنع عودته

خلال يومين.. «طب أسنان» جامعة جنوب الوادي تعالج 120 طفلا بالمجان

ترشيحاتنا

الحرب الروسية الأوكرانية وتوتر العلاقات الصينية الأمريكية.. تفاصيل "قمة العشرين"

ارحم ضعفنا.. دعاء مؤثر من والد سعد لمجرد بعد حكم السجن

الصندوق الأسود.. تقرير حكومى يفضح الإدارة الأمريكية بشأن الانسحاب من أفغانستان

رسميا.. تجديد عقد ليونيل سكالوني مديرا فنيا لمنتخب الأرجنتين

فلسطين .. اللقطات الأولى لإطلاق النار في مدينة أريحا | شاهد

مفاجأة.. مكتب زيلينسكي يعترف باحتمالية اختفاء أوكرانيا من الخريطة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة جريئة.. نانسي عجرم تثير الجدل بظهورها | شاهد

غير متوقع.. نوع شائع من الأدوية يقلل الإصابة بسرطان المبيض

في حفل زفاف.. ابنة عبلة كامل تخطف الأنظار بأحدث ظهور|شاهد

عاصي الحلاني يحمل ابنته ماريتا على الأعناق في حفل خطبتها.. فيديو

فيديو

سافر ومعرفش يرجع ..مصري يفقد التواصل مع أسرته من 36 عاما بسبب حرب العراق

عاصي الحلاني يحمل ابنته ماريتا على الأعناق في حفل خطبتها.. فيديو

زلزال مدمر يضرب تركيا من جديد | تفاصيل

خدت الرصاصة مكان خطيبها وتخلى عنها.. قصة فقدان البلوجر سارة محمد البصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

مصر مركز إقليمي للطاقة

مني أحمد

الدراما والتاريخ

أحمد سالم

مدينة الإنتاج الإعلامي.. فكرة وُلدت خالدة

ياسمين بدوي

رودينا ماتت بسببكو.. ربوا عيالكو !

نجاة عبد الرحمن

عام من الحرب الأوكرانية الروسية وشعوب تدفع الثمن

المستشار أسـامة الصعيدي

الحماية الجنائية للفكر الإنساني

د.هادي التونسي

تجربة صوفية

إلهام أبو الفتح

وفوق كل ذي علم عليم

اﻟﻤﺰﻳﺪ