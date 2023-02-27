محافظ قنا يلعب بلياردو وبينج بونج خلال افتتاحه مركز شباب الصبريات بدشنا

استهل اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، فعاليات حفل افتتاح مركز شباب الصبريات، بلعب الـ "بلياردو" و الـ "بنج بونج"، مع عدد من القيادات المشاركين في فعاليات الافتتاح.

جاء ذلك خلال الافتتاح التجريبى لمركز شباب الصبريات بمركز دشنا بحضور محمد كمال، المشرف على تنفيذ مشروعات حياة كريمة بالمحافظة، والمهندس حسن محمد حسن، مدير عام المشروعات بقطاع توزيع كهرباء قنا والدكتور علاء شاكر، مدير وحدة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بقنا ، وأشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز و مدينة دشنا وعدد من القيادات التنفيذية.

قال محافظ قنا إن مركز شباب الصبريات يقام على مساحة 2280 م2 ويتكون من ملعب نجيل صناعي ومبني يضم "صالة جيم، صالة ألعاب، صالة أنشطة، غرفة كنترول، غرفة حضانة، مكاتب إدارية".

و تابع محافظ قنا، إن مبادرة حياة كريمة تهدف إلى الارتقاء بحياة المواطن المصري والعمل على إحداث نقلة نوعية فى مراكز الشباب وتحويلها إلى مراكز خدمة مجتمعية تتيح مختلف الخدمات الرياضية، والشبابية، والصحية والاجتماعية، والثقافية للنشء والشباب والمواطنين بصفة عامة.

يذكر أن مركز دشنا ، شهد افتتاح تجريبى لعدد من مشروعات حياة كريمة ، ضمن احتفالات محافظة قنا بعيدها القومي، الذى يتزامن مع يوم 3 مارس من كل عام، بمناسبة انتصار شعب قنا على الحملة الفرنسية بمنطقة البارود بقفط.