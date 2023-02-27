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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

قانونى يفجر مفاجأة: مرتضى لن يرد إليه اعتباره إلا بعد هذه السنوات

صدى البلد

بعد قرار وزارة الشباب والرياضة بعزل مرتضى منصور من رئاسة نادى الزمالك لصدور حكم قضائي بات ونهائي ضده من محكمة النقض مقيدا للحرية، حسب ما تنص عليه اللائحة الاسترشادية للأندية، دار الحديث حول متى يعود مرتضى منصور لرئاسة نادى الزمالك؟. 

قرار وزارة الشباب والرياضة اشترط لعودة مرتضى للحياة الرياضية واكتساب عضويته من جديد ان يرد اليه اعتباره ، لكن قانونا كيف يحدث ذلك .

شروط رد الاعتبار

وفقا  لقانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 والمُعدل بالقانون 189 لسنة 2020، فان هناك شروط  لرد الاعتبار للمحكوم عليهم في جناية أو جنحة، وذلك بناء علي طلب صاحبها.

وحددت  المادة (537) الشروط القانونية التي يجب توافرها لرد الاعتبار ومنها ، أن تكون العقوبة قد نفذت تنفيذاً كاملاً، أو صدر عنها عفو أو سقطت بمضي المدة ، و أن يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها مدة ست سنوات إذا كانت عقوبة جناية، أو ثلاث سنوات إذا كانت عقوبة جنحة. وتضاعف هذه المدد في حالتي الحكم للعود وسقوط العقوبة بمضي المدة.

3 سنوات

وأكد المحامى بالنقض شعبان سعيد أن مرتضى منصور معاقب بحكم نهائى بالحبس شهر، ووفقا لقانون الإجراءات الجنائية فان امامه 3 سنوات بعد تنفيذ عقوبة الحبس لاتخاذ إجراءات رد الاعتبار.

وتابع: "لن يستطيع مرتضى إقامة دعوى رد اعتبار إلا بعد 3 سنوات من تنفيذ الحكم المقيد للحرية، وفى هذه الحالة تظل عضويته ساقطة لحين الفصل فى طلب رد الاعتبار". 

عزل مرتضى منصور 

وخاطبت وزارة الشباب والرياضة نادي الزمالك عبر مديرية الشباب بالجيزة من أجل عقد اجتماع طارئ لتحديد القائم بمهام رئيس المجلس.

وطالبت وزارة الشباب والرياضة نادي الزمالك في خطابها الرسمي مجلس إدارة النادي بعقد اجتماع طاري لتحديد القائم بأعمال رئيس النادي حتى انعقاد أقرب جمعية عمومية.

وجاء خطاب وزارة الشباب والرياضة إلي مديرية الشباب والرياضة بالجيزة كالتالي

 "الدكتور أحمد عبد الوكيل، مدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، تحية طيبة وبعد، بالإشارة إلى صدور حكم نهائي وبات من محكمة النقض بحبس مرتضي محمد أحمد منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية".

وبناء على رأي اللجنة القانونية لوزارة الشباب والرياضة تطبيقاً لنص المادة ٤١ من اللائحة الإسترشادية للأندية الرياضية الصادرة بموجب قرار رئيس اللجنة الأولمبية المصرية رقم ۳۳ لسنة ۲۰۱۷ على أن تزول العضوية عن أعضاء مجلس الإدارة في الحالات الآتية:

اللجنة الأولمبية المصرية والجهة الإدارية المركزية، ولما كان ما تقدم - وكانت اللائحة الإسترشادية للأندية الرياضية سالفة الذكر قد قضت بزوال العضوية عن كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة في حال صدور حكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية وأناط بمجلس إدارة النادي إصدار قرار بذلك على أن يتم إخطار اللجنة الأولمبية والجهة الإدارية المركزية بأعمال رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية لتسير أمور النادي لأقرب جمعية عمومية عادية على أن يدرج بها بند انتخاب.

وبناءاً عليه تمت الموافقة على تكليف مديريتكم الموقرة نحو إعمال شئونها في ضوء ما تقدم والعرض وذلك تحت إشراف قطاع الرياضة.

وبناء عليه أرسلت مديرية الشباب والرياضة خطابا لنادي الزمالك وجاء كالتالي:

الأستاذ المدير التنفيذي لنادي الزمالك للألعاب الرياضية، تحية طيبة وبعد ،

يسعدني أن أهدي أرق تحيات مديرية الشباب والرياضة بالجيزة و تحياتي الشخصية، نتشرف أن نرفق لسيادتكم ما ورد الينا من الإدارة المركزية للأداء الرياضي بوزارة الشباب والرياضة بخصوص قيام مجلس الإدارة بإعمال شنونه نحو عقد اجتماع طارئ لتنفيذ ما جاء بكتاب وزارة الشباب والرياضة بكل دقه وأفادتنا بما تم حتي يتسنى لنا اتخاذ اللازم وإخطار الوزارة في هذا الشأن.

مرسل للعلم والإحاطة والتكرم بالتوجيه نحو اتخاذ اللازم.

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