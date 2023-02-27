محافظ الدقهلية: توقيع الكشف الطبي على 99 ألف طالب ضمن المبادرة الرئاسية

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية عن توقيع الكشف الطبي علي 99 ألف و113 طالب وطالبه علي مستوي المحافظة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء علي فيروس سي لطلاب الصف الأول الإعدادي للعام الدراسي 2023/2022 من اجمالي 128 ألف و964 طالب وطالبة بنسبة انجاز 77%.

كما أعلن المحافظ عن توقيع الكشف الطبي علي 933 مواطن ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف علي مرضي ضمور العضلات منذ انطلاق الحملة وحتي الآن والتي يتم تنفيذها داخل عيادة العباسي للتأمين الصحي بالمنصورة.

وأكد " مختار "، ان الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي الاهتمام بصحة وحياة المواطنين أهمية كبيرة لذا اطلق العديد من المبادرات الصحية، موجها بتقديم كافة أوجه الدعم لهذه المبادرات للوصول الي كافة أطياف الشعب في مختلف قري ومدن مصر.

من جانبه أوضح الدكتور محمد عبدالخالق مدير عام التأمين الصحي بالدقهلية نتائج مبادرة القضاء علي فيرس سي لطلاب الصف الاول الإعدادي أسفرت عن عدد 41 حالة إيجابية ( per ) ، وعدد 16 حالة سلبية ( per )، وان عدد الحالات التي تلقت العلاج بلغت 40 حالة.

وأوضح ان نتائج مبادرة الكشف علي مرضي ضمور العضلات اسفرت عن عدد 16 حالة مؤكدة ضمور عضلات شوكي اقل من سنتين ، و 26 حالة مؤكدة ضمور عضلات شوكي أكبر من سنتين ، و 171 حالة شلل دماغي ، و32 حالة اضطرابات وراثية ، و 3 حالات صرع ، و127 حالة دوشين، و 3 حالات ضمور عضلي بيكر، و 269 حالة اخري .

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