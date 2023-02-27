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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الديهي عن زيارة وزير الخارجية لسوريا وتركيا: مصر تطبق دبلوماسية إنسانية

نشات الديهي
نشات الديهي

علق الإعلامي نشأت الديهي، على زيارة سامح شكري وزير الخارجية اليوم لكل من سوريا وتركيا لإرسال رسالة تضامن.

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وقال “الديهي”، في برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع على قناة " تن"، "وزير الخارجية اجتمع مع المسؤولين السوريين، ثم انتقل من دمشق لتركيا واستقبله وزير الخارجية التركي".

وأضاف الديهي "الدبلوماسية الإنسانية المصرية نجحت فيما فشلت فيه الدبلوماسيات السياسية والعسكرية".

وتابع نشات الديهي "مصر تطبق دبلوماسية إنسانية وهذا ظهر في زيارة وزير الخارجية لمنطقة منكوبة في سوريا وتريكا ".

أكد "في وقت الشدة تظهر معادن الرجال والأمم والشعوب، مضيفا:" معدن الشعب المصري نفيس وأصيل ".

ولفت إلى أن "بشار الأسد شكر الشعب والقيادة المصرية على دعم مصر للشعب السوري في الأزمة ، وأن مصر احتضنت الأشقاء السوريين في مصر ولم يتم معاملتهم كلاجئين ".

الديهي نشأت الديهي وزير الخارجية سوريا تركيا اخبار التوك شو

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