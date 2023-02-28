أخبار التعليم| حظر دخول هؤلاء .. جامعة مصر تطلق حفلا ضخما لطلابها الأربعاء المقبل.. إنشاء 100 مدرسة مصرية ألمانية على غرار نموذج المدارس المصرية اليابانية

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

رئيس جامعة حلوان يلتقي طلاب أسرة أبناء روفيدا من كلية التمريض

التقى اليوم الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان أسرة أبناء روفيدا بكلية التمريض بالجامعة، وذلك بحضور الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة أسماء عواد رائد الأسرة، ويأتي ذلك في إطار تشجيع الأسر الطلابية على العمل المجتمعي.

التعليم العالي : تفعيل دور البحث العلمي في مواجهة القضية السكانية

تسعى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى تنفيذ خططها مؤخرا لخدمة المجتمع ، بتوجيه جهود الجامعات والبحث العلمي إلى حل المشكلات التي تواجه المجتمع المصري في جميع محافظات مصر.

كلية التكنولوجية والتعليم تكرم موظفيها وأعضاء هيئة التدريس

قام الدكتور إبراهيم لطفي عميد كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان، بتقديم درع لنجل الدكتور أحمد محمد عطا الله وتقدم الباحث و أعضاء هيئة التدريس بالشكر والثناء علي مجهوده في الرسالة قبل وفاته داعين المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

تفاصيل إنشاء أول مدرسة تكنولوجيا تطبيقية داخلية دولية في مصر بمجال الإنشاءات

شهد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية لإنشاء مدرسة أنسي ساويرس للتكنولوجيا التطبيقية والإنشاءات، في مدينة العين السخنة.

حظر دخول هؤلاء .. جامعة مصر تطلق حفلا ضخما لطلابها الأربعاء المقبل

اعلنت جامعة مصر للعلوم و التكنولوجيا عن استعدادها لاقامة حفل ضخم داخل حرم الجامعة لطلابها يوم الاربعاء الموافق ٩ مارس ٢٠٢٣ ، وذالك بالتعاون مع احدي شركات المياة الغازية .

مركز التوظيف بجامعة عين شمس يساهم في تأهيل الطلاب والخريجين للالتحاق بالوظائف

تسعي جامعة عين شمس دائمًا إلى مساعدة الطلاب فى الحصول على وظائف بعد الانتهاء من الحياة الدراسية، وذلك من خلال تنظيم ملتقيات للتوظيف بمختلف المجالات، بمشاركة عدد كبير من الشركات.

خبير تعليم يقدم حلولا حازمة لمواجهة ظاهرة التنمر بين طلاب المدارس

أثارت واقعة التنمر لإحدى طالبات المدارس التابعة لوحدة مدارس ٣٠ يونيو والتي أدت إلى وفاتها، ردود فعل كبيرة من عدد من رواد مواقع السوشيال ميديا في الاوساط التعليمية ووسائل التواصل الاجتماعي.

إنشاء 100 مدرسة مصرية ألمانية على غرار نموذج المدارس المصرية اليابانية

التقى الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالبروفيسور كارولا لينتز رئيس معهد جوته والوفد المرافق لها؛ لمناقشة عدد من المشروعات في مجال دراسة وتدريس اللغة الألمانية في مصر.

أستاذ علم نفس: يجب تطبيق الإجراءات العقابية بالمدارس بلا تهاون على المتنمرين

أكد الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي، أستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس، أن وزارة التربية والتعليم اتخذت خلال الفترة الماضية العديد من القرارات التي تحارب التنمر بشكل مباشر أو غير مباشر.

نبذ التعصب الرياضي.. مشروع تخرج لطلبة رابعة إعلام القاهرة

حرص عدد من طلاب الفرقة الرابعة بكلية الإعلام جامعة القاهرة على إعداد مشروع تخرج تحت عنوان "راية وسَكينة" لنبذ التعصب الرياضي.