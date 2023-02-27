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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

برلماني: تعديلات قانون مبادرة السيارات إهداء للمصريين بالخارج

أرشيفية
أرشيفية

قال النائب ياسر عمر وكيل لجنة التخطيط والموازنة بمجلس النواب، إن تعديلات قانون مبادرة سيارات المصريين في الخارج هو بمثابة إهداء لجميع المصرين العاملين في الخارج وهو تطور إيجابي جاء بعد تعاون مثمر بين الحكومة ومجلس النواب للوصول لصيغة تمثل حافزاً في للمصرين في الخارج في الخليج ولتحقيق العدالة بينهم وبين المقيمين في دول الإتحاد الأوروبي.

 

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موازنة النواب: تعديلات على قانون تيسيرات استيراد سيارات المصريين في الخارج

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اتحاد المصريين في الخارج: تعديلات قانون استيراد السيارات جيدة


واضاف خلال مداخلة عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON : كل المصريين في الخليج سوف يستفيدون من هذه التعديلات والبعض تخيل أن المقيمين في إنجلترا لن يتمتعون بتلك الاتفاقيات لكني أقول أن بريطانيا بشكل منفرد رغم خروجها من الإتحاد الأوروبي لكنها وقعت في إتفاق ثنائي إعفاء السيارات تماماً كما يسري على إتفاقية دول الإتحاد الأوروبي.


لافتاً إلى أن التعديلات الجديدة تقضي بإعفاء المصريين فى الخارج من نسبة 70 %  من قيمة الرسوم الجمركية التى كان من المقرر دفعها، لتصبح مكونات الوديعة كالتالى: 30 فى المائة من قيمة الرسوم الجمركية، و100 فى المائة من قيمة رسم التنمية، و100 فى المائة من القيمة المضافة، مشيراً إلى أن ذلك يعني تقارباً كبيراً بين المزايا التي يتمتع بها المصريون في الاتحاد الاوروبي  ودول الخليج وتحقيق للعدالة.


ووجه رسالة للمصريين في الخارج قائلاً : قمنا بما يجب بعد تعاون وحوار مثمر مع الحكومة والتعديلات دي مش هتحصل في التاريخ تاني ولن تتكرر  ولن يتم مد   القانون مجدداً وأن المدة المتبقية شهرين وعشرة ايام بحلول 13 مايو وهو قانون وقتي لانه لايجب الاضرار  بصناعة السيارات في مصر التي نرغب في تطويرها والدخول في مجال التصدير  كما يحدث في المغرب ونحن لسنا اقل منهم.


كاشفاً أن الموافقة النهائية على مشروع القانون بعد عرضه على مجلس الدولة   وسيتم الموافقة النهائية له غداً، لافتاً إلى أن اللائحة التنفيذية لن تشهد اية تعديلات اضافية والحكومة ستخرجها للنور سريعاً.


ووافق مجلس النواب، خلال  الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على إعفاء 70% من الجمارك لكافة سيارات المصريين بالخارج مع إعفاء 100% من ضريبة الجدول والقيمة المضافة ورسم التنمية.

الاتحاد الأوروبي لميس الحديدي الجمارك المصريين في الخارج السيارات الرسوم الجمركية مجلس النواب

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