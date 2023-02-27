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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أهلي 2006 يفوز على المقاولون العرب في بطولة الجمهورية

صدى البلد

نجح فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2006 في تحقيق الفوز خارج ملعبه على حساب المقاولون العرب، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بين الفريقين، اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الأولى من المرحلة الثانية لبطولة الجمهورية.


جاء هدف فوز «أهلي 2006» في الدقيقة ٨٥، عن طريق حسام عادل بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وبدأ فريق «أهلي 2006» المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: فتحي مصطفى.

الدفاع: أحمد عابدين - مازن أحمد - عبد الله طاهر - أمير علاء.

الوسط: يوسف إسلام - عمر زكريا - محمد أحمد سعد «شيبا» - إبراهيم عادل - عمر معوض.

الهجوم: حسام عادل.

وشارك آدم سمير بدلًا من أمير علاء، ومحمد رضا بدلًا من عمر زكريا، ومحمد طارق بدلًا من شيبا.

بهذا الفوز حصد «أهلي 2006» أول ثلاث نقاط في مشواره بالمرحلة النهائية للبطولة، وهي مرحلة المنافسة على اللقب، التي تأهلت لها الفرق أصحاب أول ٨ مراكز في المرحلة الأولى من البطولة، وهي الأهلي والزمالك وإنبي والمقاولون العرب والمصري والإسماعيلي وزد والإنتاج الحربي.

وتأهل «أهلي 2006» من المرحلة الأولى بعد احتلاله المركز الثاني برصيد ٣٤ نقطة، جمعها من الفوز في ١٠ مباريات والتعادل في ٤ مباريات، والخسارة في مباراة واحدة.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2006 كلًّا من سيد غريب مديرًا فنيًّا، ومحمد حافظ مدربًا مساعدًا، وأيمن هريدي مدربًا لحراس المرمى، وعمار فتحي إداري الفريق، ومحمد إمام طبيب الفريق، وإسلام عبد الفتاح المعد البدني، وإبراهيم خاطر إخصائي التدليك.
 

فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2006 المقاولون العرب المرحلة الثانية لبطولة الجمهورية أهلي 2006

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