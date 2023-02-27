بعد التأهل لكأس العالم..اتحاد السلة: لاعبو المنتخب ظهروا بمستوى مميز وروح عالية

قدم مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة الدكتور مجدي أبو فريخة التهنئة للاعبي المنتخب الوطني و الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة الكندي روي رانا والأجهزة الإدارية والطبية والشعب المصري أجمع بعد تأهل الفراعنة لكأس العالم 2023.

وأشاد مجلس اتحاد السلة بالمستوى المميز والروح العالية التي ظهر بها لاعبو المنتخب خلال التصفيات منذ المرحلة الأولى لها والتأهل المستحق للمونديال.

كما قدم المجلس اعتذاره لجماهير كرة السلة المصرية على إقامة المرحلة الأخيرة من التصفيات بدون حضور جماهيري رغم أن الهدف الأول من إقامة المنافسات بالإسكندرية هو الحرص على تواجد الجماهير لدعم المنتخب الوطني.

وأشار المجلس الى أن قرار إقامة المباريات بدون حضور جماهيري على صالة نادي الاتحاد السكندري جاء بناء على قرارات واحتياطات أمنية.