تعرف على ترتيب محمد صلاح بعد غيابه عن حفل "ذا بيست"

صدم أحمد شوبير عشاق محمد صلاح بسبب ترتيبه الـ 14 بين أفضل لاعبي العالم.

وكتب شوبير من خلال حسابه الشخصي على فيسبوك: "محمد صلاح في المركز الـ 14 في ترتيب أفضل اللاعبين في العالم 2022 من فيفا".

بات رحيل محمد صلاح، كابتن منتخب مصر وجناح نادي ليفربول الإنجليزي، وشيكا بعد موسم مخيب للآمال مع الريدز، سيخرج منه خالي الوفاض من كل شيء، إلى جانب رغبة الإدارة في توفير النفقات، في ظل معاناة ليفربول خلال موسمه الحالي، الذي يعد أسوأ مواسم محمد صلاح والفريق بشكل عام تحت إدارة المدرب الألماني يورجن كلوب، ويحتل الريدز حاليا المركز السابع في ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 36 نقطة.