تعليق قوي من محمد يوسف على رباعية منتخب الشباب من السنغال

أكد محمد يوسف المدير الفني السابق لفريق الأهلي ومدرب النفط العراقي الحالي، أن منتخب الشباب قدم نتائج سيئة في بطولة كأس الأمم الأفريقية وخرج من الدور الأول بشكل مخيب للآمال.

وقال محمد يوسف المدير الفني السابق لفريق الأهلي ومدرب النفط العراقي الحالي، عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :" في رأيي أن خسارة منتخب الشباب برباعية أمام منتخب السنغال في مباراة الجولة الأخيرة بالبطولة الإفريقية "كارثة" بكل المقاييس".

وأضاف:"منتخب الشباب لم يستعد جيداً لبطولة الأمم الإفريقية لذلك ظهر بمستوى فني ضعيف في البطولة".