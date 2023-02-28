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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مخاوف لدى المحافظين الأمريكيين من ملاحقة مصلحة الضرائب للفقراء واللجوء للتحيز الحزبي

صدى البلد

تواصل وسائل الإعلام المحافظة في الولايات المتحدة إثارة القلق بشأن قرار الرئيس جو بايدن بتعزيز خدمة الإيرادات في البلاد من خلال تمويل 87000 من وكلاء IRS المذهلين.

يشعر السياسيون الجمهوريون بالقلق من أن دائرة الإيرادات الداخلية (IRS) ستستخدم أموالًا إضافية بموجب قانون خفض التضخم لاستهداف المحافظين ، على الرغم من أن مرشح بايدن لقيادة دائرة الإيرادات الداخلية ، دانيال ويرفل ، أصر على أن الوكالة ستلاحق أعلى المداخيل في أمريكا.

زعمت 'سنتر سكوير' ، وهي خدمة إخبارية محافظة ، يوم الاثنين أن مبادرة الرئيس الأمريكي أثارت مخاوف من أن موجة التدقيق الجديدة قد تستهدف أفقر الأمريكيين أو تكون ذات دوافع سياسية.

جوهر الأمر هو أن مثل هذه السوابق قد حدثت بالفعل. في مايو 2013 ، اعترفت مصلحة الضرائب الأمريكية في ظل إدارة أوباما بأنها استهدفت عمدًا مجموعات تحمل أسماءها 'حفلة شاي' أو 'وطني' ، مما يؤكد الادعاءات التي أعرب عنها المحافظون الأمريكيون بين عامي 2010 و 2012 بأن طلباتهم للحصول على حالة الإعفاء الضريبي كانت تأخرت بشكل غير صحيح وتم فحصها.

فسر بعض 'الأشخاص في الخطوط الأمامية' عملية التطهير في مصلحة الضرائب على أنها 'غير مناسبة على الإطلاق'. تأثرت حوالي 300 مجموعة محافظة ؛ من بينهم 130 حصلوا على إعفاء ضريبي تمت الموافقة عليه في النهاية بينما سحب 25 طلباتهم.

أدى الكشف المتفجر إلى إدانة مصلحة الضرائب وأثار سلسلة من التحقيقات في الأمر بما في ذلك تحقيق جنائي لمكتب التحقيقات الفيدرالي. اندلعت العاصفة السياسية منذ عدة سنوات - في أكتوبر 2017 ، أفادت الصحافة الأمريكية عن دعاوى قضائية معلقة رفعتها مجموعات محافظة ضد مصلحة الضرائب الأمريكية.

وصرح المدعي العام آنذاك جيف سيشنز في ذلك الوقت: 'لا يوجد عذر لهذا السلوك. مئات المنظمات تأثرت بهذه الإجراءات ، وهم يستحقون اعتذارًا من مصلحة الضرائب الأمريكية. نأمل أن توضح تسوية اليوم أن إساءة استخدام السلطة هذه لن يتم التسامح معها '. في النهاية ، توصلت مصلحة الضرائب إلى تسوية بقيمة 3.5 مليون دولار مع مئات من مجموعات حفلات الشاي في عام 2018 وأصدرت اعتذارًا لهم.

ومع ذلك ، فإن دفع إدارة بايدن لزيادة عدد الموظفين وتمويل مصلحة الضرائب بمبلغ إضافي قدره 80 مليار دولار أثار ذكريات قوية عن الجرح الحزبي. في أغسطس 2022 ، حذر حفل شاي تكساس من أن مصلحة الضرائب معروفة بالتحيز السياسي ، مما يشير إلى أن الوضع قد يزداد سوءًا إذا تضاعف عدد العملاء.

و تم تضخيم هذه المخاوف على ما يبدو من قبل وزارة العدل في جو بايدن (DoJ) و 'مطاردة' مكتب التحقيقات الفيدرالي لـ يناير Sixers ، الذين اقتحموا مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021 ، وحملة قمع ضد شركاء دونالد ترامب وشخصيات حركة 'اجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى' (MAGA) .

نقلت صحيفة The Center Square عن التقرير الأخير لمؤسسة Informing America والذي زعم أن 'مصلحة الضرائب الأمريكية (لا تزال) تستهدف ذوي الدخل المنخفض من الأمريكيين والمنظمات غير الربحية المحافظة'.

وفي عام 2021 ، اتضح أن مصلحة الضرائب الأمريكية قد أنكرت في وقت سابق وضع منظمة غير ربحية لمجموعة مسيحية لأن 'تعاليم الكتاب المقدس مرتبطة عادةً بالحزب [الجمهوري] والمرشحين' ، بصفته وكيلًا أصدر الحكم ، برر قراره. تمكنت مجموعة Christian Engaged من إلغاء قرار مصلحة الضرائب في ذلك الوقت.

أمريكا ترامب دونالد ترامب الولايات المتحدة الرئيس الأمريكي جو بايدن مكتب التحقيقات الفيدرالي مصلحة الضرائب

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