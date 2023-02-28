ماكرون: أطراف تسعى لإجهاض أي مصالحة بين فرنسا والجزائر

صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن باريس ستواصل "المضي قدما" لتعزيز علاقتها مع الجزائر، متهما أطرافا لم يسمّها، بالسعي لإجهاض أي مصالحة بين البلدين.

وقال ماكرون خلال مؤتمر صحفي له حول استراتيجيته في أفريقيا، الاثنين: "سنمضي قدما. الفترة ليست الأفضل ولكن هذا لن يمنعني من السعي لتجاوز الخلافات الحالية".

وأضاف: "هناك من يحاول إثبات أهمية مغامراته"، مشيرا إلى أن "هؤلاء لا يريدون أن تنجح مساعينا في الوصول لأي مصالحة مع الجزائر".

وفي وقت سابق، أشار مقال نشرته وكالة الأنباء الجزائرية يوم 9 فبراير/شباط الجاري، إلى سعي مسؤولين أمنيين في فرنسا، إلى 'إحداث القطيعة في العلاقات الجزائرية الفرنسية'.