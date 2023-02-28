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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ماكرون: أطراف تسعى لإجهاض أي مصالحة بين فرنسا والجزائر

ماكرون
ماكرون

صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن باريس ستواصل "المضي قدما" لتعزيز علاقتها مع الجزائر، متهما أطرافا لم يسمّها، بالسعي لإجهاض أي مصالحة بين البلدين.

وقال ماكرون خلال مؤتمر صحفي له حول استراتيجيته في أفريقيا، الاثنين: "سنمضي قدما. الفترة ليست الأفضل ولكن هذا لن يمنعني من السعي لتجاوز الخلافات الحالية".

وأضاف: "هناك من يحاول إثبات أهمية مغامراته"، مشيرا إلى أن "هؤلاء لا يريدون أن تنجح مساعينا في الوصول لأي مصالحة مع الجزائر".

وفي وقت سابق، أشار مقال نشرته وكالة الأنباء الجزائرية يوم 9 فبراير/شباط الجاري، إلى سعي مسؤولين أمنيين في فرنسا، إلى 'إحداث القطيعة في العلاقات الجزائرية الفرنسية'.

باريس إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي فرنسا إفريقيا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

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