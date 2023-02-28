السفير الأمريكي في بكين يطالب الصين بمزيد من الصدق والشفافية بشأن COVID-19

قال سفير الولايات المتحدة لدى الصين يوم الاثنين إن الصين يجب أن تكون أكثر صدقًا بشأن أصول وباء كوفيد -19 ، بعد تقارير تفيد بأن وزارة الطاقة الأمريكية خلصت إلى أن الوباء قد نشأ على الأرجح من تسرب معمل صيني.

قال نيكولاس بيرنز ، متحدثًا عبر رابط فيديو في حدث غرفة التجارة الأمريكية ، إنه من الضروري دفع الصين للقيام بدور أكثر نشاطًا في منظمة الصحة العالمية (WHO) إذا كان سيتم تعزيز وكالة الصحة التابعة للأمم المتحدة.

وقال بيرنز إن الصين بحاجة أيضًا إلى 'أن تكون أكثر صدقًا بشأن ما حدث قبل ثلاث سنوات في ووهان مع أصل أزمة COVID-19' ، في إشارة إلى المدينة الواقعة في وسط الصين حيث تم الإبلاغ عن أول حالات إصابة بشرية في ديسمبر 2019.

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال لأول مرة يوم الأحد أن وزارة الطاقة الأمريكية خلصت إلى أن الوباء قد نشأ عن تسرب معمل صيني ، وهو تقييم تنفيه بكين.

وقالت الصحيفة نقلا عن أشخاص قرأوا تقرير المخابرات أن الوزارة أصدرت حكمها 'بثقة منخفضة' في تقرير استخباراتي سري قدم مؤخرا إلى البيت الأبيض وأعضاء بارزين في الكونجرس.

وذكرت الصحيفة أن أربع وكالات أمريكية أخرى ، إلى جانب لجنة المخابرات الوطنية ، لا تزال ترى أن COVID-19 كان على الأرجح نتيجة انتقال طبيعي ، في حين أن اثنتين لم يتم تحديدهما بعد.

ولم ترد وزارة الطاقة على طلب للتعليق.

قال مستشار الأمن القومي للرئيس جو بايدن ، جيك سوليفان ، يوم الأحد ، إن هناك 'مجموعة متنوعة من الآراء في مجتمع الاستخبارات' حول أصول الوباء.

وقال سوليفان لشبكة CNN: 'قال عدد منهم إنهم ليس لديهم معلومات كافية'.

وردا على طلب للتعليق على التقرير ، الذي أكدته وسائل إعلام أمريكية أخرى ، أشارت وزارة الخارجية الصينية إلى تقرير منظمة الصحة العالمية والصين الذي أشار إلى أصل طبيعي للوباء ، على الأرجح من الخفافيش ، وليس تسربًا في المختبر.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماو نينغ: 'يتعين على بعض الأطراف التوقف عن إعادة صياغة سرد' التسريب المختبري '، والتوقف عن تشويه سمعة الصين ، والتوقف عن تسييس قضية تتبع الأصول'.

أورويللي قليلا

وقال بيرنز لحدث الغرفة إنها كانت لحظة صعبة للعلاقات الأمريكية الصينية ، حيث تسعى بكين إلى تفادي اللوم بعد أن أسقط الجيش الأمريكي هذا الشهر بالون تجسس صيني مزعوم انجرف عبر الولايات المتحدة القارية.

'نحن الآن في هذه اللحظة السريالية حيث فقد الصينيون ، الذين أعتقد أنهم فقدوا الجدل حول البالون على مستوى العالم ، نفوذهم ومصداقيتهم في جميع أنحاء العالم بسبب ما فعلوه - وهم الآن يلوموننا بهذا' ، بيرنز قال.

'إنها أورويلية قليلاً. وهذا محبط بعض الشيء ، لأنني أعتقد أن الجميع يعرف الحقيقة هنا.'

كان رد فعل الصين غاضبًا عندما أسقط الجيش الأمريكي البالون يوم 4 فبراير ، قائلاً إنه كان مخصصًا لمراقبة الظروف الجوية وإنه قد انحرف عن مساره.

وأضاف بيرنز أنه من واجب الولايات المتحدة الحفاظ على قوتها العسكرية 'في تايوان وحولها' لضمان أن الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي التي تطالب بها بكين لديها القدرة على ردع أي نوع من 'الأعمال الهجومية' من قبل الصين.

وقال 'إنها أيضا ... مسؤوليتنا أن نحشد بقية العالم للتأكد من أن الصينيين لا يستطيعون الإفلات من الإكراه أو الترهيب ضد تايوان نفسها'.