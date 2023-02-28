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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الحكومة الأمريكية تتوصل لاتفاق تسوية بـ20 مليون دولار في انتهاكات تصدير الأسلحة

واشنطن
واشنطن

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان، إن الحكومة الأمريكية توصلت إلى اتفاق تسوية بقيمة 20 مليون دولار مع شركة 3D Systems Corporation بشأن الانتهاكات المزعومة لقواعد تصدير الأسلحة.

وقال البيان إن وزارة الخارجية وشركة 3D Systems Corporation توصلتا إلى اتفاق بعد مراجعة مكثفة أجراها مكتب الامتثال للرقابة التجارية.

 وأضاف البيان إن التسوية تتناول الانتهاكات المزعومة لقانون مراقبة تصدير الأسلحة ولوائح التجارة الدولية في الأسلحة.

وبموجب شروط اتفاقية الموافقة لمدة 36 شهرًا؛ ستدفع شركة 3D Systems Corporation غرامة مدنية قدرها 20.000.000 دولار أمريكي. 

وقد وافقت الإدارة على تعليق 1.000.000 دولار أمريكي من هذا المبلغ؛ بشرط استخدام الأموال للامتثال العلاجي لاتفاقية الموافقة المعتمدة من الإدارة تدابير لتعزيز برنامج الامتثال ثلاثي الأبعاد '.

وقال البيان إن التسوية توضح دور وزارة الخارجية في تعزيز الصناعة الأمريكية من خلال حماية البيانات الفنية الأمريكية من الصادرات غير المصرح بها.

وذكر البيان أيضًا أن انتهاكات ITAR المزعومة وقعت بين عامي 2012 و 2018، وشملت تصديرًا محتملاً غير مصرح به للبيانات الفنية إلى ألمانيا والصين وتايوان.

وقال البيان، إن الشركة تعاونت مع مراجعة وزارة الخارجية وبدأت في تنفيذ إجراءات الامتثال العلاجية. وأضاف البيان أنه على هذا النحو، قررت الإدارة أنه ليس من المناسب إداريًا منع شركة 3D Systems Corporation في الوقت الحالي.

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