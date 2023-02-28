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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

قبل رمضان .. طرق تفريز الكرنب والخضار

صدى البلد

قبل دخول الشهر الكريم رمضان تحتاج أغلب ربات البيوت والمرأة العاملة طرق حفظ الخضروات والفاكهة  لتسهل عليها تحضير الطعام، 

 لذا نقدم لك فى هذا التقرير وفقًا لموقع هيلثى ، ابسط طرق تفريز الخضروات الطازجة واستخدامها مباشرة من الفريزر:

1- الكرنب:

بعد تقطيع أوراق الكرنب وتنظيفها جيدا، يُسلق فى مياه مغلية بها رشة  صغيرة من الملح والكمون، ثم يُنقل سريعا فى مياه باردة تماما، ويُقطع قطع صغيره حسب المقاس  التى ترغبيه، ويُوضع فى طبق من الفلين ثم يٌخزن بالفريزر.

2- ورق العنب :

يتم تخزينه فى موسم ظهوره للحصول عليه طازجا ذو اللون الأخضر الزاهى، ويتم تنظيفه ثم وضع مجموعة من ورق العنب فوق بلاستيك، ويتم تدويرهم علي شكل  رول ونحاول بقدر الإمكان التأكد من عدم وجود هواء بعد لفه، ويتم وضعه بالفريزر لحين الاستخدام، عند الاستخدام يخرج من الفريزر ويُسلق عادي.

3- صلصة الطماطم:

يتم غسل الطماطم جيدا وتقطيعها، وتُوضع فى حله مع القليل من الملح على النار ونقلل من درجة حرارة الطهى وننتظر حتى تمام استوائها ثم نتركها لتبرد، وتُوضع بالخلاط ليتم خفقها جيدا، ويمكنك تصفيتها او لا حسب رغبتك ثم تُوضع في أكياس وتُخزن بالفريزر.

4- تفريز الملوخية:

يتم احضار الكمية المطلوب تخزينها، ويتم انتزاع الأوراق من الساق من الكمية كلها ثم غسلها جيدا، وتترك لتجف جيدا من المياه ثم اخرطيها جيدا بالمخرطة أو الكبة مع إضافة فصين من الثوم، ويتم تقسيمها علي الأكياس وكل نصف كيلو من الملوخية نضيف عليه  نصف مغرفة من الشوربة المبردة سابقا ،مع مراعاة إخراج الهواء من الكيس ثم ضعيها بالفريزر، وعند الاستخدام يتم غلي الشوربة جيدا ووضع الملوخية المجمدة و تقلبيها بسيطا، سوف تجديها  خضراء كما هي وطعمها لذيذ.

5- تفريز البسلة والجزر:

يفضل تفريز هذا النوع من الخضروات في موسمه، ويتم تفريزه بطريقة بسيطة، وهى تجميع حبوب البسلة ويُقطع عليها مجموعة من مكعبات الجزر والبطاطس، وتُوضع في ماء مغلي مع ملعقة ملح لمدة لا تزيد عن دقيقتان فقط، وتُصفى وتنقل لمياه باردة توزع بالأكياس وتُوضع بالفريزر.

6- طريقة حفظ القلقاس:

يُقشر القلقاس بدون غسله ثم يُجفف جيدا من الخارج باستعمال فوطة نظيفة، ويُقطع الى مكعبات ويُقسم بالأكياس النايلون دون سلق ويُوضع بالفريزر.

7- تخزين الباذنجان الأبيض للمحشي:

يتم تقوير الباذنجان بالطرق المعتادة، ثم غسله جيدا وتصفيته، ويتم تشوحيه في قليل من الزيت الساخن لمدة دقيقة واحدة، ولا داعي لتحميرة قومى بتصفيته من الزيت الزائد، ويُترك ليبرد ويقسم بأكياس ويُوضع بالفريزر.

8- الفاصوليا الخضراء:

الطريقة الأولى: إذا كنتِ تنوين استخدام الفاصوليا المجمدة قريبا لمدة لا تزيد عن أسبوعين، فقطعى الفاصوليا واغسليها جيدا ثم ضعيها بالأكياس فى الفريزر.

الطريقة الثانية: وهي إذا كنتِ تنوين الاحتفاظ بها وقتا أطول في الفريزر، فيجب تقطيعها وغسلها جيدا بالماء ثم طهيها بالماء المغلي لمدة لا تقل عن ستة دقائق، وتُنقل سريعا لمياه باردة وُتصفى وتعبأ بالأكياس وتُوضع بالفريزر.

9- طريقة تخزين البامية:

بعد تنظيف الباميه وتقطيعها تُوضع بالماء المغلي، وبها معلقه ملح كمادة حافظة وعصرة ليمون، وتترك لمدة لا تزيد عن ستة دقائق ،ثم انتقل سريعا إلى مياه باردة وتُصفى و تعبأ بأكياس النايلون.

10- تخزين الكوسة:

بعد غسلها جيدا وتقطيعها كما ترغبين، قسميها إلى أكياس وضعها بالفريزر.

الخضروات الطازجة ورق العنب طرق حفظ الخضروات تفريز الخضروات

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