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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

الولايات المتحدة توافق على 70% لطلبات تراخيص التصدير من الصين

صدى البلد

وافقت وزارة التجارة الأمريكية والوكالات الحكومية الأخرى على حوالي 69.9٪ من طلبات تراخيص التصدير التي تشمل الصين في ميزانية عام 2022 ، وفقًا لشهادة مكتوبة نُشرت قبل جلسة استماع في مجلس النواب الأمريكي يوم الثلاثاء.

سيخبر وكيل وزارة التجارة للصناعة والأمن آلان إف إستيفيز لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب أن حكومة الولايات المتحدة رفضت أو أعادت دون اتخاذ إجراء ما يقرب من 30.1٪ من طلبات الترخيص هذه.

'الموافقات على أي تراخيص تشمل (الصين) ليست كذلك

وقال استيفيز 'ثغرات في ضوابطنا' ، مضيفا 'الترخيص

كان متوسط ​​وقت معالجة طلبات (الصين) حوالي 77 يومًا ، وهو وقت أطول بكثير من متوسط ​​وقت المعالجة الذي يبلغ حوالي 40 يومًا لجميع الحالات '.

في جلسة الاستماع التي تحمل عنوان 'مكافحة تحدي الأجيال لعدوان الحزب الشيوعي الصيني' ، سيخبر إستيفيز المشرعين أن الصين 'تظل محور تركيز كبير لجهودنا التنفيذية ، وسنواصل إعطاء الأولوية لهذا العمل في العام المقبل'.

يضم مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة (BIS) أكثر من 639 طرفًا في الصين على قائمته السوداء التجارية المعروفة باسم 'قائمة الكيانات' وأضيف أكثر من 155 منها

خلال إدارة بايدن ، قال إستيفيز.

يُحظر على الشركات المدرجة في قائمة الكيانات استلام سلع وتكنولوجيا أمريكية المنشأ.

تحتفظ التجارة أيضًا بالقائمة غير المؤكدة (UVL) التي تتطلب فحوصات لاستخدام التكنولوجيا الأمريكية. وقال إستيفيز إن بنك التسويات الدولية أجرى حوالي 1151 فحصًا للاستخدام النهائي في حوالي 54 دولة ، حيث اعتُبر ما يقرب من 75 ٪ من الشيكات مواتية.

دافع عن القيود خاصة على أشباه الموصلات.

قال إستيفيز: 'هذه التغييرات مصممة لمعالجة المخاوف المتعلقة بإنتاج أشباه الموصلات المتقدمة'. 'لا تهدف هذه الضوابط إلى وقف إنتاج أشباه الموصلات القديمة ، وهذه الضوابط ليست أدوات للحمائية الاقتصادية. إنها أدوات للأمن القومي والسياسة الخارجية.'

حذر BIS في أكتوبر من أنه يمكن نقل المستخدمين الذين لم يتم التحقق منهم إلى قائمة الكيانات الأكثر تقييدًا.

قال إستيفيز إنه أزال 25 من 28

كيانات من القائمة التي لم يتم التحقق منها بعد عمليات التحقق في أواخر عام 2022. وقال إستيفيز: 'يستمر هذا التعاون في عام 2023 ، لكننا نواصل مراقبة التعاون عن كثب'.
 

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