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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

كيلو اللحمة بـ180 والفراخ بـ65 جنيها.. ماذا ينتظر المواطنين في رمضان؟

أسعار اللحوم
أسعار اللحوم

انخفاض أسعار اللحوم والفراخ قبل رمضان.. هكذا أعلنت الحكومة أخبارها السارة للمواطنين قبل بداية شهر رمضان وذلك بانخفاض أسعار السلع الغذائية خاصة اللحوم والدواجن خلال الفترة المقبلة.

 

ووفقا للحسابات الفلكية فإن موعد حلول شهر رمضان 2023، يوافق يوم الخميس الموافق 23 مارس المقبل، والذي سيكون أول أيام شهر رمضان، على أن يكون يوم الخميس 20 أبريل 2023، آخر أيام رمضان.

 

انخفاض أسعار اللحوم

من المتوقع أن تحدث انفراجة كبيرة في أسعار اللحوم في شهر رمضان المقبل، حيث سينخفض سعر الكيلو جرام من اللحوم إلى 180 جنيها، وفقا لرئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، عبدالمنعم خليل.

وأضاف خليل خلال لقائه ببرنامج «حديث القاهرة»، إلى أنه سيتم ضخ المزيد من الكميات من اللحوم خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أنه كلما زاد حجم المعروض فإن ذلك ينعكس مباشرة بانخفاض الأسعار.

وأوضح أن هناك تباينا في الأسعار من منطقة لأخرى، إذ تكون منخفضة في الريف أكثر من المدن، مؤكدا أن أسعار البيض تسجل انخفاضا بشكل مستمر، حيث وصلت حاليا إلى سعر 105 جنيهات لطبق البيض.

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انخفاض أسعار الفراخ

أسعار الفراخ هي الأخرى ستشهد انخفاضا مع بداية شهر رمضان، وفقا لمسئول التموين، الذي واصل تصريحاته التلفزيونية، مؤكدا أن أسعار الدجاج ستنخفض كثيرا الفترة القادمة والسعر العادل لن يزيد عن 65 جنيها.

وأردف عبدالمنعم خليل: "مع بداية رمضان الأسعار ستنخفض، وفيه نزول فى الأسعار انهارده وبكرة وبعده، واحنا عارفين المخزون والاستهلاك، والسعر العادل هيكون من 62 إلى 65 جنيها، وعايزين نقلل حلقات التداول عشان نحقق السعر العادل".

ونوه بأن الفراخ البرازيلية الموجودة الآن فى السوق هى جزء من المخزون الاستراتيجى لمصر، مؤكدا أن الفراخ البرازيلى ليست مستحدثة على مصر وموجودة فى مصر منذ عشرين سنة.

واختتم تصريحاته، قائلا: "الدولة ضد الاستيراد وقطاع صناعة الدواجن من الصناعات الواعدة ولكن إحنا الآن فى ظروف استثنائية".

 

أسعار الفراخ واللحوم اليوم

استقر سعر كيلو الفراخ البيضاء عند 73 جنيها، والفراخ البلدى وصل سعر الكيلو 100 جنيه وسجل سعر كيلو الأوراك 75 جنيها.

واستقر سعر كرتونة البيض البلدى عند 125 جنيها، بينما تراوح سعر كرتونة البيض الأحمر بين 120 و125 جنيها، وسعر كرتونة البيض الأبيض تراوح سعرها ما بين 120 و125 جنيها.

فيما سجل سعر كيلو اللحوم السودانية بالمنافذ 200 جنيه، والمفروم السوداني 170 جنيها والضاني والماعز البلدي 200 جنيه، الكندوز البقري 200 جنيه إلى 280 جنيها حسب نوع القطعية و180 جنيها للكيلو بمنافذ وزارة الزراعة طبقا لعدد من التجار في الأسواق.

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