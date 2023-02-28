150 ألف فرصة عمل لمبادرة ابدأ لتطوير الصناعات |تفاصيل

أفاد تقرير لقناة “CBC”، ان المبادرة الوطنية المصرية للتنمية الصناعية “ابدأ" انطلقت بتكليف من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لتطوير القيادات الشبابية من خلال ربط مبادرة “حياة كريمة" ببرنامج متكامل لتطوير الصناعات والعوامل البشرية وتوطين التطورات لضمان استدامة المبادرة وتم الإعلان عن إطلاق المبادرة الوطنية المصرية للتنمية الصناعية "ابدأ" في 29 أكتوبر 2022 ، والتي تهدف في المقام الأول إلى دعم وتوطين الصناعات الوطنية من خلال تعزيز دور القطاع الخاص الوطني في توطين العديد من الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، والصناعات الصغيرة في مصر للاعتماد على المنتجات المحلية وتقليل الواردات.









150 ألف فرصة عمل لمبادرة ابدأ لتطوير الصناعات

واضاف التقرير، ان المبادرة القومية المصرية للتنمية الصناعية "ابدأ” تهدف لتحقيق 3 أهداف رئيسية وهي توفير فرص العمل وتوطين الصناعة الحديثة وتقليص فجوة الاستيراد من خلال إضافة استثمارات جديدة بقيمة 200 مليار جنيه في القطاع الصناعي وتوفير ما يقرب من 150 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال السنوات الأربع القادمة.

وأكد التقرير، أن المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية “ابدأ” تنقسم إلى 3 محاور، وهم محور المشروعات الكبرى، ومحور دعم الصناعات، ومحور البحث والتطوير والتدريب.



