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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البحرين تدعم القيادة اليمنية وتدعو الحوثي لبدء التفاوض تحت إشراف الأمم المتحدة

صدى البلد

أكدت مملكة البحرين على دعمها الكامل لمجلس القيادة الرئاسي فى اليمن برئاسة الدكتور رشاد العليمي، والأجهزة المساندة له لتمكينه من ممارسة مهامّه في تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، كما حثّ جماعة الحوثي للاستجابة إلى الدعوة التي وجّهها مجلس القيادة الرئاسي، للبدء في التفاوض تحت إشراف الأمم المتحدة للتوصّل إلى حلّ سياسي، وفق المرجعيات المعتمدة.

وذكرت وكالة أنباء البحرين أن ذلك جاء خلال كلمة السفير يوسف عبدالكريم بوجيري المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة في جنيف ، خلال فعاليات المؤتمر رفيع المستوى بشأن الأزمة الإنسانية في اليمن، الذي عقد في جنيف اليوم بدعوة من الوفد الدائم لكل من سويسرا والسويد ومكتب منظمة الأمم المتحدة . 

كما أكد بوجيري على مساندة مملكة البحرين للمساعي التي يقوم بها مبعوث الأمين العام إلى اليمن السيد هانز جروندبرج، مثمّناً جهوده لتجديد الهدنة، وذلك تماشياً مع مبادرة المملكة العربية السعودية المعلنة في مارس 2021م، لإنهاء الأزمة في اليمن والوصول إلى حل سياسي شامل، كما أعرب عن أمل مملكة البحرين الكبير في نجاح هذا المؤتمر المهم في تحقيق الأهداف السامية التي عقد من أجلها.

ويسعى المؤتمر رفيع المستوى هذا العام للحصول على دعم المجتمع الدولي في عدّة مجالات ذات أولوية، حيث سيواصل الشركاء في المجال الإنساني بذل كل ما في وسعهم لضمان إيصال المساعدات المبدئية إلى الناس بطريقة آمنة وموثوقة ودون عوائق، وحماية وتوسيع التحسينات المحدودة التي تم إجراؤها في عام 2022، وحشد الدعم لمعالجة الدوافع الأساسية للاحتياجات الإنسانية، ثم الدعوة إلى إنهاء الصراع واحياء السلام الذي يمكن أن ينهي الأزمة الإنسانية التي طال أمدها في اليمن.

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