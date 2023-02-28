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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس الأذربيجاني: علاقاتنا مع روسيا تتطور بشكل شامل

الرئيس الأذربيجاني
الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف

قال الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، إن العلاقات بين أذربيجان وروسيا تتطور بشكل شامل.


وأضاف علييف، خلال لقائه وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف: "اتسم العام الماضي بالتطور الديناميكي لعلاقاتنا، حيث عُقدت عدة اجتماعات على المستوى الرئاسي، وكانت هناك زيارات لرؤساء الوزراء ورؤساء برلمانات بلداننا، ناهيك عن زيارات المسؤولين الآخرين، ما يدل على أن العلاقات تتطور بشكل شامل مع حل العديد من القضايا المهمة".


وأشار علييف -بحسب وكالة "تاس" الروسية- إلى أن إعلان "علاقات الحلفاء" بين أذربيجان وروسيا الذي تم التوقيع عليه في 22 فبراير 2022؛ كان خطوة بارزة في تطوير العلاقات بين البلدين.


وأضاف علييف: "في واقع الأمر، يعكس الإعلان روح وطبيعة علاقاتنا، والمورد الإيجابي المتراكم لعلاقاتنا، ويحدد مسارات التعاون في السنوات المقبلة"، منوهًا بأن "أذربيجان تأمل في أن تكون علاقاتنا جادة، وبخطوات متبادلة، ليس فقط في المجالات التقليدية للتعاون، مثل الحوار السياسي والطاقة والنقل والتجارة والتبادلات الإنسانية، ولكن أيضًا في تلك المجالات التي يجب الارتقاء بها إلى مستوى علاقات الحلفاء".


وبحسب الرئيس الأذربيجاني، فإن الرحلات المتبادلة لمواطني البلدين استعادت زخمها إلى مستويات ما قبل وباء كورونا، وهذا ثبت من خلال حقيقة أن شركات النقل الأذربيجانية والروسية تقوم بـ135 رحلة في الأسبوع.


من جهته، نقل وزير الخارجية الروسي، تحيات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وتمنياته الودية لنظيره الأذربيجاني، مؤكدًا أن بوتين يولي اهتماما شديدا لتنمية "علاقات الحلفاء" بين الدولتين.


ولفت لافروف إلى أن زيارته تتزامن تقريبًا مع ذكرى الإعلان، موضحًا أن التعاون العملي بين البلدين يتطور بكفاءة في جميع المجالات بفضل الاتصالات المنتظمة على جميع المستويات السياسية.

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