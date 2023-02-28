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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوكرانيا تتوقع وصول عجز الميزانية هذا العام إلى 38 مليار دولار

رئيس الوزراء الأوكراني
رئيس الوزراء الأوكراني دنيس أناتوليفيج شميكال

قال رئيس الوزراء الأوكراني، دنيس أناتوليفيج شميكال، إن عجز الميزانية في بلاده هذا العام من المتوقع أن يصل إلى 38 مليار دولار.

وذكرت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم أن شميكال قد أدلى بهذا التصريح بعد محادثات أجريت في كييف مع وزيرة الخزانة الأمريكي جانيت يلين، حيث أشار إلى أن الولايات المتحدة كانت الداعم المالي الأكبر بين جميع الشركاء خلال عام 2022.

وأشار المسؤول الأوكراني إلى أن هذه التمويلات قد خصصت لدعم القطاعات الصحية والتعليمية والاجتماعية والإنسانية في البلاد.

وأكد شميكال على أن الولايات المتحدة قد تعهدت بمنح أوكرانيا هذا العام 2023 أكثر من 10 مليارات دولار بحلول شهر سبتمبر المقبل. 

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