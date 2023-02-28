أبزها التجاوب مع الأساليب التربوية الحديثة.. توصيات المؤتمر الدولي عن السلوك الحضاري

دعا المشاركون في المؤتمر الدولي حول "السلوك الحضاري، وعي، فعل، تعايش" المؤسسات التعليمية في البلدان الإسلامية إلى التجاوب مع الأساليب التربوية الحديثة وبذل المزيد من الجهود لتنشئة الأجيال الجديدة على السلوكيات الحضارية المرجوة.



وطالبوا، في ختام أعمال هذا الاجتماع، المنعقد على مدار 3 أيام بوهران (غربي الجزائر)، بإنجاز مشاريع ومؤسسات تعمل على الاهتمام باتجاهات الرأي العام و ابتكار البرامج والفضاءات التي ترشد المواطن إلى الارتقاء بسلوكه إلى المستويات الحضارية التي أوصى بها الدين الإسلامي الحنيف.



ودعا المشاركون المؤسسات الإعلامية عامة والإلكترونية والافتراضية خاصة إلى الاهتمام بصناعة المحتوى الاتصالية و أساليب ترويجه والشعور بالمسؤولية الكبيرة إزاء الرأي العام والمجتمع، فضلا عن تشجيع المؤسسات الثقافية والرياضية على الاهتمام بالأبعاد الثقافية للنشاطات المنظمة والتي لها دور كبير في بناء الإنسان وتعديل سلوكه.



وبحسب البيان الختامي، أكد المشاركون على أهمية إشراك المؤسسات ذات الصلة بالشأن العام إلى التجاوب مع توجهات الدولة والحرص على الارتقاء بالسلوك الاجتماعي إلى المستويات الحضارية التي تخدم الصالح العام، مع حث المؤسسات الدينية على المسارعة نحو امتلاك مهارات التعامل مع مستجدات الشأن العام.