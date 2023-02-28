المشاركون باجتماع «نداء الساحل» يوصون بوضع خطة عمل شاملة لمكافحة التطرف والإرهاب

أوصى المشاركون في أعمال الاجتماع الثاني من سلسلة اجتماعات "نداء الساحل"، والذي اختتمت فعالياته، مساء الإثنين، بالجزائر، بوضع خطة عمل شاملة لمكافحة التطرف العنيف والتهديد الإرهابي في منطقة الساحل الأفريقي بمشاركة كافة الجهات المركزية والمحلية والمؤسسات الدينية ووسائط الإعلام والمجتمع المدني.



كما دعوا خلال هذا الاجتماع، الذي نظمه البرلمان الجزائري بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي وحمل عنوان "إشراك المجتمعات المحلي في منع التطرف العنيف ومعالجة الظروف المؤدية للإرهاب"، إلى تعزيز الحوار داخل المجتمع وفيما بين المجتمعات المحلية من أجل خلق بيئة من الثقة والتواصل والتنسيق والعيش معا بسلام وتعزيز قدرات قادة المجتمع والجهات الفاعلة في المجتمع المدني في منع التطرف العنيف ومحاربة الإرهاب.



وثمنوا أهمية تفعيل دور وتنسيق العلماء والدعاة في مكافحة الخطاب المتطرف ونشر قيم السلام والاعتدال ودعم مشاركة النساء والشباب في المبادرات الرامية إلى منع التطرف العنيف ومكافحة العوامل التي تغذي الإرهاب، وتعزيز دورهم كجهات فاعلة داخل مجتمعاتهم المحلية وتثمين ودعم دور المنظمات الإقليمية العاملة في هذا المجال على غرار رابطة علماء ودعاة أئمة الساحل.



في السياق ذاته، أكد المشاركون على أهمية توفير الفرص التعليمية والاقتصادية والمهنية للشباب من أجل ضمان استقرارهم وتعزيز قدراتهم على الصمود في وجه التطرف وإطلاق منصة تواصل بين الطلبة في دول الساحل والاتحاد البرلماني الدولي لتعزيز التنسيق وتبادل الآراء حول المسائل المتعلقة بدورهم وتدعيم قدراتهم من خلال إشراكهم في الحفاظ على استقرار بلدانهم.



وشددوا على ضرورة دعم مبادرات المجتمع المدني من أجل تعزيز أواصر الثقة بين مختلف فئات المجتمع وتشجيع مبادرات الحل السلمي للنزاعات، ووضع البرامج المناسبة لحماية ورعاية ضحايا الإرهاب من خلال تنفيذ التشريعات المناسبة، وتخصيص الميزانيات المناسبة، وتشجيع كذلك البرلمانات على التماس المساعدة التقنية من الاتحاد البرلماني الدولي ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة والاتحاد الأفريقي لسد أي ثغرات في تشريعاتها الوطنية لموائمة الأحكام مع الإطار القانوني الدولي لمكافحة الإرهاب والقرارات الأممية ذات الصلة.



ونوه المشاركون إلى أهمية تقوية مؤسسات الدولة ولاسيما جهات إنفاذ القانون والدفاع وتشجيع المبادرات لتحسين النظم القضائية لتحقيق العدالة بين المواطنين بهدف إرساء سيادة القانون والثقة بين مؤسسات الدولة.



فيما أكدوا على ضرورة تعزيز التعاون الشامل بين الحكومات والبرلمانات في بلدان الساحل مع جميع شرائح المجتمع لتعزيز القدرات الوطنية والتطوير لخطة استجابة شاملة للتصدي للتطرف العنيف والتهديد الإرهابي في المنطقة ووضع خطة عمل شاملة لمكافحة التطرف العنيف والتهديد الإرهابي في المنطقة بمشاركة الهياكل المركزية والمحلية فضلا عن المؤسسات الدينية ووسائط الإعلام والمجتمع المدني ولاسيما ما يعني النساء والشباب من أجل تعزيز قدرة جهود الوقاية ضد هذه الظاهرة.



كما أوصوا بدعم البحث وتحليل البيانات وتبادل المعلومات المتعلقة بجذور التطرف وسبل التصدي له وتشجيع الدعم الدولي لتعزيز الاستجابة لمكافحة التطرف العنيف وخطر الإرهاب في منطقة الساحل لاسيما التقني والمالي.



فيما طلبوا تعميم هذه الوثيقة النهائية على أعضاء المجتمع البرلماني العالمي خلال الدورة الـ 146 للاتحاد البرلماني الدولي، المقرر عقده في المنامة خلال الفترة من 11 إلى 15 مارس المقبل .