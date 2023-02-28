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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

"الرياض" السعودية: المملكة تسعى لنشر السلام في منطقة الشرق الأوسط والعالم

صدى البلد

 أكدت صحيفة (الرياض) السعودية، أن المملكة تسعى لنشر السلام في منطقة الشرق الأوسط والعالم، وسخرت من أجل هذا الهدف إمكاناتها وقدراتها وعلاقاتها الطيبة مع الدول كافة، والمنظمات الدولية؛ إيمانا منها بأن الحروب لا فائز فيها، وأن تبعات هذه الحروب مدمرة للشعوب والاقتصادات الدولية.
وذكرت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم /الثلاثاء/ تحت عنوان "السلم الدولي" - أنه منذ اندلاع الأزمة الروسية-الأوكرانية، والمملكة أعلنت أكثر من مرة أنها تساند كل الجهود الدولية الرامية لإنهاء تلك الأزمة في أسرع وقت، ورأت أن حل الأزمة المناسب سيكون سياسيا عبر التفاوض المباشر، والوصول إلى حلول ترضي الطرفين.
وأشارت إلى أن السعودية تؤمن بأهمية الوفاق بين الشعوب، ونشر التآلف والتسامح بين البشر، بصرف النظر عن الجنس واللون والدين والعرق والانتماءات السياسية، وتنادي بترسيخ التعاون والتكامل بين الدول، وترى أن هذا التعاون يرتقي بحياة الشعوب، ويعمر الأرض، ويعمل على رفاهية الإنسان.

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