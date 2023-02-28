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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 149 ألفا و240 جنديا منذ بدء الحرب

صدى البلد

  أعلن الجيش الأوكراني اليوم الثلاثاء، ارتفاع قتلى الجنود الروس إلى 149 ألفا و240 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير 2022.
وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية - حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية - أنه خلال هذه الفترة "خسرت روسيا أيضا 3 آلاف و388 دبابة و6 آلاف و630 من المركبات المدرعة و2383 من النظم المدفعية و478 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و247 من أنظمة الدفاع الجوي و300 طائرة و288 مروحية و18 سفينة حربية، فضلا عن 5 آلاف و252 من المركبات وخزانات وقود و2051 طائرة بدون طيار".
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير 2022، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.. مشددا على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.

فاطم /مرو / همس

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