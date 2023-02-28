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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بعد موافقة النواب.. شروط إعفاء السيارات المستوردة من غير المالك الأول جمركيا

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال جلسته العامة العامة المنعقدة أمس الاثنين، على تعديل قانون منح تيسيرات للمصريين فى الخارج لاستيراد السيارات، وذلك فى مجموعه.

 

واستهدفت التعديلات الجديدة للقانون  تلبية مطالب  المصريين بالخارج ، و وضع القانون الجديدة عدة شروط لاعفاء السيارات المستوردة من الجمارك، نستعرض أبرزها في سياق التقرير الآتى:

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برلماني يكشف أسباب تعديلاته بشأن إعفاء سيارات المغتربين من الجمارك

نص مشروع القانون الجديد على أنه يحق للمصري الذي لـه إقامة سارية في الخارج، استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، وذلك وفقا للقواعد والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية، لا يستحق عنه عائد، يحـول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية التي يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة (8) من هذا القانون.


و طبقا للقانون يتم استرداد المبلغ النقدي بعد مرور 5 سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة،بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها، وبسعر الصرف المعلن وقت الاسترداد.


شروط إعفاء السيارة المستوردة من غير المالك الأول من الجمارك


و يشترط في السيارة التي يتم استيرادها من غير المالك الأول، وفقا لأحكام هذا القانون ألا يزيد عمرها، في تاريخ العمل بأحكامه، على ثلاث سنوات من سنة الصنع. 

مجلس النواب حنفى جبالى قانون منح تيسيرات للمصريين استيراد السيارات الجمارك

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