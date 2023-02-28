مدرب أسوان يكشف سر رحيل بلحاج لصفوف الزمالك

قال أيمن الرمادى المدير الفنى لفريق أسوان :"إن بيع اللاعب المغربى أحمد بلحاج كان أمر لا يمكن رفضه بسبب المقابل المادى و ضمان أستمرار الفريق فى بطولة الدورى المصرى الممتاز و سعيد بعودة مستوى حسام عرفات صانع ألعاب الفريق لمستواه و هناك لاعبين شباب على أعلى مستوى " .

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وأوضح أيمن الرمادى خلال تصريحات تلفزيونية عبر برنامج ملعب البلدوزر الذى يقدمه مجدى عبد الغنى :"مجهود اللاعبين و تحملهم سبب تحسين نتائج فريق أسوان رغم مشقات السفر كل ثلاث أيام".

وأشار أيمن الرمادى إلى أن أسباب الهزيمة أمام الأهلي قلة خبره لبعض اللاعبين الفريق الاحمر تمكن من تسجيل ٣ أهداف فى ١٢ دقيقة و لاعبو زهرة الجنوب تعرضوا لعدم التركيز بعد إهدار ركلة الجزاء .

وأختتم أيمن الرمادى حديثه قائلا :" لابد من تسويق لفريق أسوان من الآن لاستقرار المواسم المقبلة و ضمان تواجدهم فى بطولة الدورى المصرى الممتاز ووضع أستراتيجية للنادى للاستثمار و تحسين الدخل وزيادته للتعاقد مع اللاعبين جيدين " .