سقوط عصابة تسرق عدادات المياه من داخل العقارات في الشروق

نجح رجال المباحث في ضبط تشكيل عصابى تخصص فى إرتكاب وقائع سرقة عدادات المياه من داخل العقارات بمدينة الشروق بأسلوب "الفك"، تمت عملية الضبط تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق .

تبلغ لقسم شرطة الشروق من إحدى السيدات مقيمة بدائرة القسم قررت بإكتشافها سرقة عداد المياه الخاص بها من داخل العقار محل سكنها.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات بإستخدام التقنيات الفنية الحديثة تبين أن وراء إرتكاب الواقعة شخصين لهما معلومات جنائية تم إستهدافهما وضبطهما ، وبحوزتهما فرد خرطوش .

و إعترفا بإرتكاب الواقعة بأسلوب "الفك" ، وأضافا بتكوينهما تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة عدادات المياه من داخل العقارات بأسلوب "الفك" كما أضافا بإرتكاب عدد (5) حوادث سرقة بذات الأسلوب ، وأقر أحدهما بحيازته السلاح النارى بقصد حماية نشاطه الإجرامى.

تم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المٌستولى عليها بمسكنهما ، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموهما بالسرقة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.