عصابة سرقة عدادات الكهرباء في قبضة مباحث القاهرة

ضبط رجال المباحث تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى سرقة عدادات الكهرباء من داخل العقارات بالدرب الأحمر بأسلوب "الفك"، تمت عملية الضبط تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق .

تبلغ لقسم شرطة الدرب الأحمر من طالب مقيم بدائرة القسم قرر بإكتشافه سرقة عداد كهرباء من داخل شقة مغلقة بأسم والدته كائنة بدائرة القسم.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال إستخدام التقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة شخصين لأحدهما معلومات جنائية مقيمان بالقاهرة تم إستهدافهما وضبطهما وبحوزتهما عدد 5 عدادات كهرباء مجهولين المصدر ومجموعة من الأدوات المستخدمة فى إرتكاب الواقعة .

وبمواجهتهما إعترفا بتكوينهما تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب حوادث سرقة عدادات الكهرباء من داخل العقارات غير المأهولة بالسكان بأسلوب "الفك" .

وإعترفوا بإرتكاب عدد 4 وقائع سرقة آخرى بذات الأسلوب بإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، وإتهموهما بالسرقة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.