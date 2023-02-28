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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

سفير ألمانيا بالقاهرة: برلين تخصص ثلث تمويلات التعاون التنموي لدعم التعليم الفني

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

قال السفير الألماني بالقاهرة فرانك هارتمان، إن بلاده تخصص ثلث تمويلات التعاون التنموي، والذي يقدر بـ 230 مليون مليون يورو؛ لدعم التعليم الفني بمصر.

وأعرب السفير الألماني، في تصريح له خلال زيارته لمدرسة عبد الله الشرقاوي الزخرفية بأسون، اليوم "الثلاثاء"، عن إعجابه بما شاهده من أنشطة ترتكز على التأهيل الفني والمهني، أحد المحاور الهامة للتعاون التنموي بين (القاهرة) و(برلين). 

وأشاد الدبلوماسي الألماني بما تقدمه المدرسة من فرص تعلم كيفية الحصول على وظيفة؛ وذلك من خلال التفاعل والدمج بين الخريجين العاديين ومن ذوي الاحتياجات الخاصة. 

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