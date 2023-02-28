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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أسامة خليل: علاء وحيد مديرا للمركز الإعلامي للإسماعيلي

علاء وحيد
علاء وحيد

أعلن أسامة خليل، المستشار الفني والمتحدث الرسمي للنادي الإسماعيلي تولي علاء وحيد منصب مدير المركز الإعلامي للنادي والمسئولي الرسمي عن الصفحات الخاصة بالدراويش.

وأضاف أسامة خليل أن  علاء وحيد يمتلك خبرات إعلامية كبيرة لتصبح منصات الدراويش جهة حقيقة في رصد أخبار النادي والرد على كافة الشائعات ومخاطبة جمهور الدراويش بكافة التفاصيل.

وأكد أسامة خليل المتحدث الرسمي للنادي الإسماعيلي، أن هناك لاعبين قاما برفع قضايا ضد النادي للحصول على مبالغ تصل إلى 60 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن الأمور صعبة للغاية داخل الدراويش، لكنه يتمنى أن تسفر جميع الجهود عن نجاح اللجنة المؤقتة في إيجاد حلول لتلك الأزمات.

وأضاف: "هناك التزامات كثيرة للنادي الإسماعيلي، وهناك أزمات بسبب مستحقات متأخرة لبعض اللاعبين، لأنهم يريدون الحصول على مبالغ كبيرة للغاية، ويجب فرض الهدوء والاستقرار خلال الفترة الحالية خصوصا في ظل وضع الفريق في مسابقة الدوري".

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