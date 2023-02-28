هيونداي i10 موديل 2023 الفيس ليفت الجديدة.. صور

سيارات المدن الصغيرة المزودة بمحركات الاحتراق الداخلي، تعاني من الإهمال وقلة الاهتمام من قبل صناع السيارات، ولكن شركة هيونداي لا تعمل وفقا لهذا المنظور وقامت بالكشف عن سيارة هيونداي i10 الفيس ليفت الجديدة موديل 2023 بمجموعة تحديثات جمالية وألوان جديدة ومزايا إضافية بالمقصورة الداخلية، وهي منافسة لسيارات مثل، كيا بيكانتو، وتويوتا ايجو X.

سيارة هيونداي i10 الفيس لفت موديل 2023 الجديدة

سيارة هيونداي i10 الفيس لفت موديل 2023 الجديدة

محرك هيونداي i10 الفيس لفت

تتواجد سيارة هيونداي i10 الفيس لفت موديل 2023 الجديدة بـ 3 أنواع من المحركات الأول محرك 3سلندر سعة 100 سي سي، ينتج قوة 67 حصان، ومحرك 4 سلندر سعة 1200 سي سي، تبلغ قوته 84 حصان، ومحرك 1000 سي سي تيربو بقوة 100 حصان.

سيارة هيونداي i10 الفيس لفت موديل 2023 الجديدة

مقصورة هيونداي i10 الفيس لفت

زودت مقصورة سيارة هيونداي i10 الفيس لفت الجديدة موديل 2023 بالعديد من المواصفات منها، إضاءة محيطية زرقاء جديدة، وقماش جديد للمقاعد، ولمسات حمراء في مختلف أنحاء المقصورة، ولوحة عدادات رقمية جديدة مقاس 4.2 بوصه، وشاشة معلومات ترفيهية مقاس 8 بوصه، وتطبيقات أندرويد أوتو وآبل كاربلاي اللاسلكية للجوال، وشاحن لاسلكي للجوال.

سيارة هيونداي i10 الفيس لفت موديل 2023 الجديدة

الصميم الخارجي لهيونداي i10 الفيس لفت

جاءت سيارة هيونداي i10 الفيس لفت موديل 2023 من الخارج بشكل مختلف الموديلات السابقة، بالإضافة الي تصميم مصابيح نهارية جديد، وأنماط جمالية جديدة، وفتحة هواء على المصد السفلي جديدة، ورسومات LED جديدة للمصابيح الخلفية، وجنوط 15 بوصه.

سيارة هيونداي i10 الفيس لفت موديل 2023 الجديدة

الجدير بالذكر أن هيونداي ستبدأ في إنتاج سيارة هيونداي i10 الفيس ليفت الجديدة في أبريل القادم في مصنعها التركي وستبدأ بتسليمها للعملاء في النصف الثاني من العام الجاري .

