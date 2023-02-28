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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| أفضل موبايل من Redmi يقهر سامسونج وiPhone.. تعرف على أفضل الطرق للحماية من تهكير موبايلك

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي :

 

بيشحن في 5 دقائق.. أفضل موبايل من Redmi يقهر سامسونج وiPhone

أعلنت العلامة التجارية ريدمي Redmi الصينية الرائدة -التابعة لشركة شاومي Xiaomi- عن تقنية الشحن السريع بقوة 300 وات بعد 4 أشهر فقط من كونها أول علامة تجارية تتجاوز سرعة الشحن 200 وات. 

 

الهاتف الأكثر مبيعا.. خصم 27% على موبايل Vivo T1

تواصل مواقع البيع أونلاين تقديم تخفيضات هائلة يمكن أن تدفعك للشراء ومن ضمن العروض الرائعة المتاحة حاليا خصم على هاتف فيفو الرائد  Vivo T1 في موقع Flipkart الأجنبي ، مما يمثل صفقة رابحة للغاية حيث يحتوي الهاتف على مجموعة من المواصفات المميزة. 

 

أحدث موبايل في 2023 بـ 4500 جنيه

كشفت شركة TCL عن 3 هواتف جديدة بسعر رخيص في الأسواق  خلال حدث MWC المنعقد في برشلونة، بأسعار أرخص من 200 دولار أمريكي، ويعد أرخص هاتف من هذه الهواتف التي تم إطلاقها من TCL يدعم تقنية ال 5G أو شبكات الجيل الخامس بسعر 170 دولارًا (أي ما يعادل 5000 جنيه مصري تقريبا) وهو TCL 40 XE 5G، كما يوجد هاتف أرخص منه يدعم تقنية ال 4G وهو TCL 40 XL بسعر 150 دولار (أي ما يعادل 4500 جنيه مصري ).

 

عشان متتسرقش وحد يبتزك.. أفضل الطرق للحماية من تهكير موبايلك

هل تعلم أن أي مهمة تقوم بفعلها على  الهاتف  يترك أثرًا من البيانات خلفه، سواء كان هذا الإجراء متعلقًا بالعمل عن بُعد أو التسوق أونلاين أو  التفاعل مع الأصدقاء أو البحث عن معلومات أو تنزيل تطبيق أو لعب لعبة أو غير ذلك، وتشمل هذه البيانات معلومات تعريف شخصية بالإضافة إلى تاريخك في التصفح والتسوق. الجانب الأكثر أهمية في الخصوصية على الإنترنت هو ضمان أن بياناتك لا تقع في الأيدي الخطأ.

 

أحدث موبايل سامسونج للغلابة .. سعر ومواصفات Galaxy A14 5G

تعمل شركة سامسونج Samsung الكورية الجنوبية العملاقة دائما على تطوير هواتفه، لتناسب جميع الفئات بداية من هواتف المبتدئين إلى هواتف الفلاجشيب الرائدة، ويعتبر من أفضل هواتف الفئة المتوسطة في الوقت الحالي هو هاتف Galaxy A14 5G الذي يأتي بمجموعة من المواصفات المميزة حيث أنه يدعم شبكات الجيل الخامس 5G، وتم  إطلاقه حديثا في 12 يناير 2023.

موبايل Redmi سامسونج vivo Galaxy A14 5G

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