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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجامعة العربية والأمم المتحدة تتفقان على وضع برامج تعاون لمكافحة التغير المناخي

صدى البلد

   اتفقت جامعة الدول العربية والأمم المتحدة وعدد من منظماتهما ووكلاتهما المتخصصة على وضع برامج لأنشطة مشتركة للتعاون بين الجانبين فى مجال مكافحة التغير المناخي سيتم تنفيذها في المنطقة العربية خلال الفترة القادمة.


جاء ذلك في بيان صدر اليوم عن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في ختام الاجتماع الخامس عشر للتعاون بين الجامعة والأمم المتحدة حول التعاون فى مجال مكافحة التغير المناخى الذي عقد على مدى يومين بمقر الجامعة تحت عنوان "التعاون في مجال مكافحة التغير المناخي"، برئاسة مشتركة بين السفير علي بن إبراهيم المالكي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية للجامعة والسيد منير ثابت نائب الأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا).


وذكر البيان صادر أن الاجتماع يأتي تنفيذاً لقرار الدورة (158) لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري وقرار الدورة 77 لجمعية العامة للأمم المتحدة وشارك به 29 ممثلا عن المنظمات العربية والوكالات الأممية، إضافة إلى القطاعات المختلفة من المنظمتين ومكتب الأمم المتحدة للاتصال لدى جامعة الدول العربية بالقاهرة.


وأضاف البيان أن المشاركين ناقشوا عدداً من الموضوعات من بينها: مخرجات مؤتمر الأمم المتحدة للتغيير المناخي Cop27 الذي عقد بشرم الشيخ والتآزر بين الاتفاقيات الدولية الثلاث والخاصة بتغير المناخ والأمن المائي والغذائي والطاقة، وانعكاساتهما على المنطقة العربية والحد من الكوارث والإنذار المبكر، والأمن المناخي واستدامة السلام.

 

جامعة الدول العربية الأمم المتحدة التغير المناخي

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