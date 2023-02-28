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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اجتماع طارئ للجنة المجتمع المدني بشركة مياه الشرب بالفيوم

أعضاء لجنة المجتمع
أعضاء لجنة المجتمع المدنى بالفيوم

عقدت لجنة المجتمع المدني بمحطة مياه شرب الفيوم بالفيوم اجتماعا طارئا لبحث التحديات وأهم المشاكل والقضايا التي تواجه قطاع مياه الشرب والصرف الصحي.

يأتي ذلك بحضور المهندس سامى غالى رئيس قطاع المياه -المهندس إبراهيم رمضان رئيس قطاع الصرف الصحى، والدكتورة وفاء يعقوب رئيس قطاع المعامل بالشركة الدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة ،الدكتورة امانى قرنى وكيل وزارة التربية والتعليم. 

كما حضر الاجتماع أيضا ريحاب عريق وكيل مديرية التربية والتعليم،ومدير إدارة العلاقات العامة، ومدير إدارة المشاركة المجتمعية بالتربية والتعليم، الشيخ عمر عبد التواب مدير عام الوعظ والإرشاد، والقس ارسانى عطا كاهن بمطرانية الفيوم وممثلين من مديرية الرى والمجلس القومى للمرأة وعدد من منظمات المجتمع المدني بالفيوم.

خلال الاجتماع، تم بحث التحديات وأهم مشاكل قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، والتى تؤثر على المجتمع المحلى، ووضع الحلول و آليات التعاون المشترك بين جميع الجهات الشريكة التى تخدم المواطن والمجتمع ونظراً لأنها تعد جهات لصيقة بالمجتمع والمواطن، ووضع التوصيات والمقترحات والتى من خلالها يتم تفعيل العمل المشترك لمواجهة التحديات .

كما تم استعراض أنشطة وفعاليات التوعية  على كافة المستويات وجميع الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني.

وأكد “النجار”، على أهمية وضرورة التعاون وتضافر الجهود من أجل تفعيل استراتيجية الأمن المائي ووضع الخطط الشمولية المتعلقة بقضايا المياه  والعمل المشترك بين جميع القطاعات وبذل مزيد من الجهد لمواجهة المشكلات المائية و تحقيق أعلى معدلات الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والحافظ على مواردنا المائية فى ضوء التحديات العالمية والمحلية على حد السواء.

فى سياق متصل تم تنفيذ جولة بالمعمل المركزى لمياه الشرب بالشركة حيث تم التعرف على أحدث الأجهزة المستخدمة للتأكد من جودة المياه ومطابقتها للمواصفات.

مياه الفيوم: نستخدم المنهج العلمي لتحسين الخدمات ومواكبة التطور التكنولوجي

 

 

تعليم الفيوم تكرم الفائزين بالمركز الأول بمسابقة الاتحادات الطلابية قطاع شمال الصعيد

 

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