في أحدث ظهور لهما.. نيكول سابا تحتفل بـ عيد ميلاد شقيقتها نادين

حرصت الفنانة والمطربة اللبنانية نيكول سابا على الاحتفال بعيد ميلاد شقيقتها "نادين" وذلك عبر صفحتها الشخصية على موقع "انستجرام".

وظهرت نيكول سابا رفقة شقيقتها، معلقة على الصورة، "اختي القمر ينعاد عليكي وعقبال المية يا رب وتضلك حلوة من جوا ومن برا ويخليلي ياكي وكل ايامك تكون راحة بال وفرح بحبك لتخلص الدني".





آخر أعمال نيكول سابا

من ناحية أخرى، كانت آخر أعمال المطربة نيكول سابا مشاركتها في مسرحية الليلة الكبيرة التي عرضة في أول أيام موسم عيد الفطر الماضي 2022، ضمن فاعليات موسم الرياض السعودي، إلى جانب كلا من محمود عبد المغني ومحمود الليثي، ومحمد عبد الرحمن، وبدرية طلبة، ميرهان حسين، طه الدسوقي، و أمير صلاح الدين، وآخرين والعمل من تأليف وليد يوسف، موسيقي وألحان كريم عرفه، أشعار خالد تاج الدين، والإخراج لـ بتول عرفة، وحققت المسرحية أنذاك نجاحات ساحقة خلال فترة عرضها في السعودية.

أما عن أخر أعمال الغنائية فكانت قد طرحت أغنية بعنوان “سمكة قرش” من كلمات عبد الرحمن عاصم مانو، ومن ألحان كريم عاشور والتوزيع لـ أمين نبيل، وحققت الأغنية نجاحات ساحقة خلال فترة طرحها.