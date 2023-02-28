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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تعليم البرلمان تشيد بنزاهة مسابقة المعلمين وتشكر التنظيم والإدارة

جانب من اجتماع اللجنة
جانب من اجتماع اللجنة

أشاد الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بإعمال مباديء العدالة والنزاهة وتكافؤ الفرص في تنفيذ مسابقة شغل ٣٠٠٠٠ وظيفة معلم مساعد (رياض أطفال وفصل)، موجها الشكر للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على حسن تنفيذه وإدارته للمسابقة.

 جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التعليم في مجلس النواب اليوم بحضور الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لاستعراض موقف مسابقتي المعلمين المساعدين 30,000 وظيفة للعام المالي 2022 / 2023 ، و 30,000 وظيفة للعام المالي 2023 / 2024.

وقال رئيس اللجنة، إن النواب يتعاملون بشكل مباشر مع المواطنين والتحديات والمشكلات التي تواجههم، ولمسوا بالفعل رد فعل إيجابي من المواطنين تجاه سير المسابقة، خاصة فيما يتعلق بالعدالة والمساواة بين المتقدمين جميعا، مشيراً إلى أن التقديم الإلكتروني في المسابقة برسوم رمزية يسر على المتقدمين عناء الانتقال وعبء التكلفة المادية. 

وجدد دعم لجنة التعليم والبحث العلمي لجهود الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المخلصة في اختيار أفضل المتقدمين لشغل الوظائف الحكومية.

التعليم مجلس النواب وظيفة معلم البحث العلمي الوظائف الحكومية

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