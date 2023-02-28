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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الوافد الجديد أساسيا.. شوبير يكشف عن مفاجأة في تشكيل الأهلي أمام الداخلية

شوبير
شوبير

أعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، تشكيلة القلعة الحمراء لمواجهة الداخلية، مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز، على ملعب السلام.


وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" :"🚨 تشكيل الأهلي لمواجهة الداخلية في الدوري الممتاز. ⚽🦅"


تشكيل الأهلي ضد الداخلية

ويخوض مارسيل كولر مواجهة الليلة بتشكيلة مكونة من:

حراسة المرمى:محمد الشناوي

خط الدفاع: ياسر إبراهيم و رامي ربيعة ومحمد هاني ومحمد أشرف

خط الوسط: حمدي فتحي و مروان عطية وأحمد القندوسى وطاهر محمد طاهر و بيرسي تاو

خط الهجوم: كهربا

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مباراة الداخلية اليوم وهو يتصدر الدوري برصيد 40 نقطة.


ويواجه فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي نظيره الداخليه في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز في تمام الساعه السابعه مساء بتوقيت القاهرة 

 

النادي الأهلي الداخلية الأهلى الدوري المصري بطولة الدوري المصري الممتاز

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