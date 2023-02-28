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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ألابا يكشف أسباب عدم تصويته لـ بنزيما في جائزة ذا بيست

ديفيد ألابا
ديفيد ألابا

كشف النمساوي ديفيد ألابا، لاعب فريق ريال مدريد الإسباني عن أسباب منح صوته إلى ليونيل ميسي كأفضل لاعب في العالم في استفتاء الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، قبل كريم بنزيما زميله بالفريق.

وتعرض ألابا لهجوم على الإنترنت، بما في ذلك هجوم عنصري، بعد أن تم الكشف عن اختياره علانية، ودشنت جماهير ريال مدريد هاشتاج ألابا أوت، بعدما صوت لميسي في المركز الأول، وبنزيمة في المركز الثاني، وكيليان مبابي في المركز الثالث.

وأوضح قائد منتخب النمسا على "تويتر" أسباب ذلك الاختيار، حيث أكد لم يصوت بمفرده، وأنه كان بناء على تصويت كافة اللاعبين بالمنتخب.

وكتب: "فيما يتعلق بجوائز الأفضل التابعة لفيفا: صوت المنتخب النمساوي الأول على هذه الجائزة كفريق، ولم أصوت أنا فقط.. كل فرد في مجلس الفريق قادر على التصويت وبهذه الطريقة تم اتخاذ القرار".

وأضاف: "الكل يعلم، خاصة كريم، كم أقدره، وقلت دائما إنه بالنسبة لي فإن كريم هو أفضل مهاجم في العالم، وسيظل هذا الوضع على ما هو عليه بدون شك".

 وحصل ميسي على جائزة أفضل لاعب في فئة الرجال خلال الحفل الذي أقيم في باريس أمس الإثنين، بعدما قاد المنتخب الأرجنتيني لتتويج بكأس العالم 2022 في قطر.

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