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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بوتين يوقع مرسوما لإنهاء معاهدات روسيا مع مجلس أوروبا

فلاديمير بوتين
فلاديمير بوتين

وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، مرسوما بشأن إنهاء المعاهدات الدولية لـ روسيا مع مجلس أوروبا.

ويتعلق هذا المرسوم، باتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، واتفاقية قمع الإرهاب، وميثاق مجلس أوروبا.

وجاء في المرسوم: “فيما يتعلق بإنهاء عضوية روسيا في مجلس أوروبا، اعتبارًا من 16 مارس 2022، تعتبر المعاهدات الدولية التالية منتهية: اتفاقية حماية حقوق الإنسان والمعاهدات الأساسية حريات 4 نوفمبر 1950. الاتفاقية الأوروبية لقمع الإرهاب المؤرخة في 27 يناير 1997، وميثاق مجلس أوروبا الصادر في 5 مايو 1949، والاتفاقية العامة بشأن امتيازات وحصانات مجلس أوروبا بتاريخ 2 سبتمبر 1949، والميثاق الاجتماعي الأوروبي الموقع في 3 مايو 1996، وكذلك حوالي عشرة بروتوكولات”.

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