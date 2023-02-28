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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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خبير علاقات دولية: المجر من الأصوات الحكيمة ودعمت مصر في 2013.. فيديو

المجر
المجر

قال أيمن سمير خبير العلاقات الدولية، منذ سنوات وصل فيكتور أوربان رئيس الوزراء المجري إلى مصر في وقت كانت أوروبا تشكك في علاقتها نحو مصر، لذلك تحدث الرئيس السيسي اليوم عن الدور الذي قامت به المجر كصوت حكيم عن أهمية مصر في الشرق الأوسط.

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وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن أوربان قال في 2017 إن الاستثمار في مصر هو استثمار في الاستقرار، لأن استقرار مصر ينعكس على أوروبا، لأن أوروبا هي الجار الشمالي لمصر.

 

وتابع أن أوربان يرى أن المشكلات الأوروبية الحالية، من حروب وتضخم، تحتاج لمساعدة من دول قوية في المنطقة مثل مصر، ويرى أن العلاقات المجرية والمصرية مهمة جدا للدولتين، فالمجر متقدمة في مجال إدارة المياه وحلول مشكلات ندرة المياه.

 

وأكد أن المجر كانت من الأصوات الحكيمة التي دعمت مصر في 2013 ومثلت جسرا بين مصر والاتحاد الأوروبي، وكانت ترى في المنطقة ألسنة لهب يستطيع الرئيس السيسي إخمادها، وكانت رؤيتها صائبة مع توالي السنوات.

 

ولفت إلى أن المجر تسعى حاليا لشراء الغاز المصري، فأوروبا كلها حاليا تعيش مشكلة طاقة، بسبب توقف الإمدادات الروسية، لذلك تسعى دول أوروبا لتوفير الطاقة من مصادر قريبة مثل مصر.

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