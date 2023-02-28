إطلاق اسم شهيد العمل بسوهاج على قاعة التطوير التكنولوجي في مدرسة بطما

مكان عمله ووفاته..

أناب اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندسة هويدا الشافعي رئيس مركز ومدينة طما، لأداء واجب العزاء لأسرة الفقيد مصطفى أحمد محمود علي دياب، أخصائي تطوير بمدرسة الشهيد محمود دياب، الثانوية المشتركة بطما، والذي وافته المنية أثناء أداء عمله بالمدرسة أمس الإثنين.

وتقدم المحافظ بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، موجها بإطلاق اسم الفقيد على إحدى القاعات داخل المدرسة، تخليدا لذكراه.

قرية المدمر تتشح بالسواد حزنًا على فراقه

وكانت قد اتشحت قرية المدمر بمركز طما شمالي محافظة سوهاج، بالسواد، وارتوت أرضها بدموع الأهالي أثناء سجودهم لله، وطغى الأحمر بأعينهم جميعًا لكثرة البكاء على فقيدهم، المُعلم الأربعيني الذي أفجع خبر وفاته الجميع، حيث انتهى عمره داخل إحدى فصول مدرسة الشهيد محمود دياب الثانوية المُشتركة.

وكان قد اصطدم الطلاب بما تشهده أعينهم، من سقوط مُعلمهم أرضًا أثناء شرحه لهم داخل الفصل بمدرسة الشهيد محمود دياب الثانوية المُشتركة، بقرية المدمر بمركز طما شمالي سوهاج، ليحاول عدد من الطلاب إنقاذه وإبلاغ الإدارة والإسعاف على الفور إلا أنه كان قد فارق الحياة؛ إثر إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية؛ ما نتج عنه وفاته في الحال.

ليصبح المُعلم مصطفى أحمد دياب، أخصائي أول تطوير بمدرسة الشهيد محمود دياب الثانوية المشتركة بطما، شهيد العمل، الذي تفانى في عمله وذهب لأداء يومه العملي رغم شعوره بآلام شديدة منذ ليلة أمس حسبما جاء في تصريحات أصدقاءه لـ"صدى البلد".

وتعود أحداث الواقعة عندما شهدت مدرسة الشهيد محمود دياب الثانوية المشتركة بقرية المدمر دائرة مركز طما شمالي محافظة سوهاج، منذ قليل، وفاة مُعلم في بداية الاربعينات من العُمر، داخل أحد الفصول، أثناء تأدية عمله بإحدى الحصص المدرسية.

وكان قد تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طما، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات المتابعة بمديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، يفيد بورود بلاغًا مفاده وفاة مصطفى أحمد دياب، إخصائي أول تطوير بمدرسة الشهيد محمود دياب الثانوية المُشتركة، بقرية المدمر، دائرة المركز.

وعلى الفور تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي صرحت بالدفن.