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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

استثمار سعودي

نائب محافظ السويس: 60 % نسبة المكون المحلي في مصنع إنتاج الحافلات

افتتاح مشروع انتاج
افتتاح مشروع انتاج الحافلات بالسويس

علق عبد الله رمضان نائب محافظ السويس، على افتتاح مصنع الشركة العربية للتجارة والتصنيع وخدمات النقل، والذي ينتج حافلات نقل الركاب والشاحنات وسيارات نقل البضائع، بالمنطقة الصناعية بعتاقة.

 

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وقال عبد الله رمضان في مداخلة هاتفية في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة "، :"  محافظ السويس افتتح مصنع الشركة العربية للتجارة والتصنيع وخدمات النقل السعودية في السويس،  وهو استثمار سعودي ".

 وأضاف عبد الله رمضان :" نسبة المكون المحلي في المصنع تصل لـ 60 % وهذا يعني ان المنتج سيكون صنع في مصر ".

 واكمل عبد الله رمضان :" من المتوقع أن يتم الوصول لإنتاج 500 حافلة في العام، وحجم العمالة المصرية المشاركة في المشروع كبير".

ويذكر أنه تم افتتاح مصنع الشركة العربية للتجارة والتصنيع وخدمات النقل، والذي ينتح حافلات نقل الركاب والشاحنات وسيارات نقل البضائع، بالمنطقة الصناعية بعتاقة، بحضور الدكتور حامد بن حامد المطبقاني رئيس الشركة، والعضو المنتدب عمرو القوتلي العضو المنتدب للشركة ايه تي ام مصر ونائب وزير الإسكان عبد المطلب عمارة ، والدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ والقيادات التنفيذية وحاتم جاد الرب وكيل وزارة القوي العاملة بالسويس .

السويس حافلات حافلات نقل الركاب السعودية اخبار التوك شو

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