مراحل تنفيذ مركز تنمية الأسرة والطفل بجرف حسين في أسوان.. فيديو

عرض برنامج "الحياة الآن" المذاع على قناة الحياة مراحل تنفيذ مشروع مركز تنمية الأسرة والطفل في قرية جرف حسين في مركز نصر النوبة بأسوان.

مركز تنمية الأسرة والطفل يخدم مجلس قروي قورتة والتوابع ويقع على مساحة 1000 متر ومكون من أرضى وطابق علوي، كما يضم المركز ورش تدريب المرأة ومعرض منتجات وحضانة، ومشروع التنفيذ وفر 300 فرصة عمل للأهالي.

وفي نفس السياق استعرض برنامج "الحياة الآن" مراحل تنفيذ أول محطة تنقية مياه بلانة في مركز نصر النوبة ضمن مشروعات مبادرة حياة كريمة في أسوان.

قال المهندس أحمد جمال مدير مشروع محطة تنقية مياه بلانة إن المحطة تخدم أكثر من 30 ألف مواطن في 14 قرية نوبية جنوب مركز نصر النوبة هي قرى بلانة أول وثاني وثالث وادندان وتوماس وعافية وقسطل توشكى غرب وشرق وعنيبة ووادي خريت.

وأضاف جمال في مداخلة لبرنامج الحياة الآن أنه تم الانتهاء من خط مواسير المياه العكرة من المأخذ حتى محطة التنقية بطول 4 كليو متر، والمشروع يوفر 2000 فرصة عمل للأهالي.