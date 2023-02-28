شوبير يفتح النار على لاعبي الأهلي عقب التعادل مع الداخلية

كشف الإعلامي أحمد شوبير لاعب الأهلي والمنتخب السابق، عن أسباب تعادل الأهلي أمام الداخلية في إطار منافسات الدوري المصري.

وأكد شوبير في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورت، أن هناك العديد من اللاعبين كانوا غائبين عن المباراة علي الرغم من وجودهم بالملعب، مشددا على أن أكثر من 90٪ من اللاعبين كان التركيز غائب عنهم تماما .

وأضاف شوبير أن القندوسي وطاهر محمد طاهر كانا خارج المباراة تماما وأدائهما كان سيئا للغاية، وعلي معلول كان الوحيد الذي يسعي للفوز وقدم أداء جيدا خلال المباراة.

وأدرك الفريق الأول لكرة القدم بنادي الداخلية هدف التعادل أمام الأهلي في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد الأهلي وي السلام في إطار مباريات الجولة العشرين من الدوري الممتاز.

وسجل هدف الداخلية أحمد رشيد عقب استلام الكرة فى منطقة جزاء الأهلي ليضع الكرة اعلي محمد الشناوي في الدقيقة 90.

واحتسب الحكم محمد معروف 7 دقائق وقت بدل من ضائع.

وكان كهربا قد تقدم للأهلي في الدقيقة 70 بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.