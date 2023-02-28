عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوبير يفتح النار على لاعبي الأهلي عقب التعادل مع الداخلية

صدى البلد

كشف الإعلامي أحمد شوبير لاعب الأهلي والمنتخب السابق، عن أسباب تعادل الأهلي أمام الداخلية في إطار منافسات الدوري المصري.

 

وأكد شوبير في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورت، أن هناك العديد من اللاعبين كانوا غائبين عن المباراة علي الرغم من وجودهم بالملعب، مشددا على أن أكثر من 90٪ من اللاعبين كان التركيز غائب عنهم تماما .

 

وأضاف شوبير أن القندوسي وطاهر محمد طاهر كانا خارج المباراة تماما وأدائهما كان سيئا للغاية، وعلي معلول كان الوحيد الذي يسعي للفوز وقدم أداء جيدا خلال المباراة. 

 

وأدرك الفريق الأول لكرة القدم بنادي الداخلية هدف التعادل أمام الأهلي في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد الأهلي وي السلام في إطار مباريات الجولة العشرين من الدوري الممتاز.

 

وسجل هدف الداخلية أحمد رشيد عقب استلام الكرة فى منطقة جزاء الأهلي ليضع الكرة اعلي محمد الشناوي في الدقيقة 90.

 

واحتسب الحكم محمد معروف 7 دقائق وقت بدل من ضائع.

 

وكان كهربا قد تقدم للأهلي في الدقيقة 70 بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

 

الأهلى الدوري المصري كهربا كرة القدم الدوري الممتاز محمد الشناوي شوبير الداخلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البيض يتراجع بشكل مفاجئ.. وهذا سعر الكرتونة الآن

تحذير عاجل| الأرصاد الجوية: عاصفة ترابية في هذا التوقيت

بسبب الأهلي.. شوبير يكشف مفاجأة بشأن عقوبات الكاف ضد الهلال السوداني

انتهت الحكاية.. صاحب مغارة علي بابا بالزمالك يسلم نفسه وفي الطريق للسجن.. صور

بسبب الصفقة الجديدة .. صدمة لجماهير الأهلي

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 بعد اعتماده من وزير التعليم

وفاة 4 مصريين وإصابة 3 آخرين في حادث بالكويت .. وعودة الجثامين

مفاجأة من الحكومة للموظفين قبل شهر رمضان

موضوعات متعلقة

بعشرة لاعبين.. الداخلية يفرض التعادل الإيجابي أمام الأهلي بالدوري

ترشيحاتنا

تشكيل مانشستر سيتي أمام بريستول في كأس الاتحاد الإنجليزي

زلزال عنيف يضرب إيران.. ومدينتان تعلنان حالة التأهب

"يوم الفوضى".. احتجاجات حاشدة في إسرائيل غدا|تفاصيل

شوبير يفتح النار على لاعبي الأهلي عقب التعادل مع الداخلية

انتابته حالة هياج .. مهتز نفسيا يمزق جسد زوجته وابنه الوحيد بالمطرية

جزار بطل خارق.. أسد امبابة بيفطر فخد بتلو و3 فراخ وسمك "ني"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جزار بطل خارق.. أسد امبابة بيفطر فخد بتلو و3 فراخ وسمك "ني"

صدفة أم بفعل فاعل؟ تسمم عشرات الفتيات داخل مدرسة إيرانية للمرة الثالثة

7 طرق لتخفيف آلام الدورة الشهرية

بسعر خرافى.. زوجة عاصي الحلاني تثير الجدل بفستانها من خطوبة ابنتها

فيديو

تحذير عاجل من الأرصاد ودرجات الحرارة تصل لـ 33| تفاصيل

محمد صلاح رايح على فين؟ حقيقة مغادرته ليفربول.. شاهد

chatGPT يثير فزع العالم .. مبتكر التطبيق يعترف باختراعه المخيف "فيديوجراف"

رقم صادم.. كم عملية تجميل خضعت لها عائشة الكيلاني؟| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

جاسم مرزوق بودي

المطلوب.. ثورة تطويريّة

عمر الأحمد

اثنان وثلاثون عاما من التحرير

نهى زكريا

مصر مركز إقليمي للطاقة

مني أحمد

الدراما والتاريخ

أحمد سالم

مدينة الإنتاج الإعلامي.. فكرة وُلدت خالدة

ياسمين بدوي

رودينا ماتت بسببكو.. ربوا عيالكو !

نجاة عبد الرحمن

عام من الحرب الأوكرانية الروسية وشعوب تدفع الثمن

اﻟﻤﺰﻳﺪ