رئيس الطائفة الإنجيلية: نستهدف الاستثمار في مصر خلال الزيارة المقبلة لأمريكا

قال الدكتور القس إندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر، إن الهيئة الإنجيلية شريكة في كافة المبادرات الرئاسية، وتشجع كافة الكنائس المحلية للتكاتف مع المجتمع لمواجهة التحديات الاقتصادية، مؤكدا أنه سيسعى إلى تشجيع المستثمرين الأجانب للاستثمار في مصر خلال زيارته المقبلة للولايات المتحدة المقرر لها الأسبوع المقبل، موجها الجميع للعمل من أجل بلادنا على كافة المستويات.

كما أعرب القس إندريه زكى في كلمته خلال الاحتفالية التى أقامتها الهيئة القبطية الإنجيلية لتكريم الصحفيين والإعلاميين المعنيين متابعة أنشطة الملف القبطي عن سعادته باللقاء، وقال رئيس الطائفة الإنجيلية إنه يشعر بالسعادة للتعاون المثمر مع كافة الصحفيين ووسائل الإعلام.

وأوضح أن هناك أمانة مهنية من قبل الإعلاميين والصحفيين في تغطية كل ما يتعلق بالكنيسة الإنجيلية، وأن هناك محبة كبيرة، وأن من يعملون في الملف هم من المصريين، مسلمين ومسيحيين.

وتابع، أنه سيتم التواصل مع عدد من الكنائس الشريكة في الخارج لجذب المستثمرين إلى مصر.