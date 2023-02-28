عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيس الطائفة الإنجيلية: نستهدف الاستثمار في مصر خلال الزيارة المقبلة لأمريكا

صدى البلد

قال الدكتور القس إندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر، إن الهيئة الإنجيلية شريكة في كافة المبادرات الرئاسية، وتشجع كافة الكنائس المحلية للتكاتف مع المجتمع لمواجهة التحديات الاقتصادية، مؤكدا أنه سيسعى إلى تشجيع المستثمرين الأجانب للاستثمار في مصر خلال زيارته المقبلة للولايات المتحدة المقرر لها الأسبوع المقبل، موجها الجميع للعمل من أجل بلادنا على كافة المستويات. 

كما أعرب القس إندريه زكى في كلمته خلال الاحتفالية التى أقامتها الهيئة القبطية الإنجيلية لتكريم الصحفيين والإعلاميين المعنيين متابعة أنشطة الملف القبطي عن سعادته باللقاء، وقال رئيس الطائفة الإنجيلية إنه يشعر بالسعادة للتعاون المثمر مع كافة الصحفيين ووسائل الإعلام.

وأوضح أن هناك أمانة مهنية من قبل الإعلاميين والصحفيين في تغطية كل ما يتعلق بالكنيسة الإنجيلية، وأن هناك محبة كبيرة، وأن من يعملون في الملف هم من المصريين، مسلمين ومسيحيين. 

وتابع، أنه سيتم التواصل مع عدد من الكنائس الشريكة في الخارج لجذب المستثمرين إلى مصر.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البيض يتراجع بشكل مفاجئ.. وهذا سعر الكرتونة الآن

تحذير عاجل| الأرصاد الجوية: عاصفة ترابية في هذا التوقيت

بسبب الأهلي.. شوبير يكشف مفاجأة بشأن عقوبات الكاف ضد الهلال السوداني

انتهت الحكاية.. صاحب مغارة علي بابا بالزمالك يسلم نفسه وفي الطريق للسجن.. صور

بسبب الصفقة الجديدة .. صدمة لجماهير الأهلي

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 بعد اعتماده من وزير التعليم

وفاة 4 مصريين وإصابة 3 آخرين في حادث بالكويت .. وعودة الجثامين

مفاجأة من الحكومة للموظفين قبل شهر رمضان

ترشيحاتنا

تشكيل مانشستر سيتي أمام بريستول في كأس الاتحاد الإنجليزي

زلزال عنيف يضرب إيران.. ومدينتان تعلنان حالة التأهب

"يوم الفوضى".. احتجاجات حاشدة في إسرائيل غدا|تفاصيل

شوبير يفتح النار على لاعبي الأهلي عقب التعادل مع الداخلية

انتابته حالة هياج .. مهتز نفسيا يمزق جسد زوجته وابنه الوحيد بالمطرية

جزار بطل خارق.. أسد امبابة بيفطر فخد بتلو و3 فراخ وسمك "ني"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جزار بطل خارق.. أسد امبابة بيفطر فخد بتلو و3 فراخ وسمك "ني"

صدفة أم بفعل فاعل؟ تسمم عشرات الفتيات داخل مدرسة إيرانية للمرة الثالثة

7 طرق لتخفيف آلام الدورة الشهرية

بسعر خرافى.. زوجة عاصي الحلاني تثير الجدل بفستانها من خطوبة ابنتها

فيديو

تحذير عاجل من الأرصاد ودرجات الحرارة تصل لـ 33| تفاصيل

محمد صلاح رايح على فين؟ حقيقة مغادرته ليفربول.. شاهد

chatGPT يثير فزع العالم .. مبتكر التطبيق يعترف باختراعه المخيف "فيديوجراف"

رقم صادم.. كم عملية تجميل خضعت لها عائشة الكيلاني؟| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

جاسم مرزوق بودي

المطلوب.. ثورة تطويريّة

عمر الأحمد

اثنان وثلاثون عاما من التحرير

نهى زكريا

مصر مركز إقليمي للطاقة

مني أحمد

الدراما والتاريخ

أحمد سالم

مدينة الإنتاج الإعلامي.. فكرة وُلدت خالدة

ياسمين بدوي

رودينا ماتت بسببكو.. ربوا عيالكو !

نجاة عبد الرحمن

عام من الحرب الأوكرانية الروسية وشعوب تدفع الثمن

اﻟﻤﺰﻳﺪ