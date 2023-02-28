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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

"يوم الفوضى".. احتجاجات حاشدة في إسرائيل غدا|تفاصيل

مظاهرات إسرائيل
مظاهرات إسرائيل

أفادت صحيفة “جيروزاليم بوست” العبرية، اليوم الثلاثاء، بأنه سيتم تنظيم احتجاجات كبيرة غدا الأربعاء تحت مسمي “يوم الفوضى الوطني”، اعتراضا على الإصلاح القضائي.

ومن المقرر تنظيم الاحتجاجات في الوقت الذي تصوت فيه اللجنة التشريعية للحكومة على الجزء الثاني من الإصلاح القضائي الذي يتضمن بند التجاوز الذي يسمح للحكومة بإلغاء قرارات محكمة العدل العليا بأغلبية 61 عضوًا في الكنيست.

سيبدأ مع احتجاجات لأولياء الأمور والطلاب خارج عشرات المؤسسات التعليمية في جميع أنحاء البلاد.

وسيتبع ذلك احتجاج خارج متحف دولة إسرائيل في تل أبيب، حيث سيشرح المتظاهرون لوزير الدفاع يوآف جالانت ما هي الديمقراطية.

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ومن بين المتظاهرون رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق دان حالوتس ورئيس الشاباك السابق يوفال ديسكين والمدير العام السابق لوزارة الدفاع دان هاريل.

تم اختيار هذا المكان لأنه في وقت الاحتجاج، سيعقد معهد أبحاث الأمن القومي مؤتمرا سيحضره جالانت وأعضاء آخرون من حزب الليكود.

إسرائيل الجيش الإسرائيلي يوم الفوضى تل أبيب

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